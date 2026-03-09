Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas, MetaHuman Creator, en noviembre de 2026

Epic Games ha establecido que, tras la migración de las funciones avanzadas de MetaHuman Creator a su motor Unreal Engine, la plataforma web para crear figuras digitales hiperrealistas quedará deshabilitada definitivamente a partir del 5 de noviembre de 2026. Así lo detalló la empresa en un anuncio oficial publicado en su foro, donde informó sobre la hoja de ruta para el cierre progresivo de la aplicación. Según Epic Games, los usuarios dispondrán de diferentes fechas límite para acceder y exportar sus creaciones desde la plataforma antes del cierre total programado.

De acuerdo con lo publicado por Epic Games, la descontinuación de MetaHuman Creator responde a la culminación de un proceso de integración iniciado en junio del año anterior, momento en que la herramienta se incorporó de forma completa a Unreal Engine, concretamente con la versión 5.6. Desde ese momento, los desarrolladores de videojuegos y animadores han tenido la posibilidad de utilizar las funciones para crear humanos digitales realistas directamente dentro del motor de desarrollo, sin necesidad de la aplicación web original. Epic Games enfatizó que esta migración permitirá a los usuarios acceder a capacidades ampliadas e innovaciones en las próximas versiones de Unreal Engine, especialmente con las nuevas funcionalidades que llegarán con la actualización 5.7 a finales de este año.

En el anuncio, Epic Games especificó el calendario de cierre para MetaHuman Creator, indicando que la desactivación se realizará en varias etapas. El acceso a las versiones asociadas a Unreal Engine 4.27, 5.0 y 5.1 dejará de estar disponible a partir del 5 de abril próximo; tras esa fecha, los usuarios perderán la posibilidad de iniciar sesión en estas versiones, aunque podrán exportar personajes existentes a través de Bridge, la herramienta de transferencia de contenidos digitales. Más adelante, el 5 de junio, se retirará el acceso para las versiones 5.2, 5.3 y 5.4 de Unreal Engine. Finalmente, el 5 de noviembre quedará eliminado el acceso para la versión 5.5 y se concretará el cierre global de la aplicación.

Tras la fecha de cierre, los usuarios dispondrán de un periodo adicional de 90 días para recuperar cualquier figura MetaHuman almacenada en sus galerías personales. Una vez transcurrido ese plazo, ya no podrán descargar personajes digitales mediante Quixel Bridge ni a través del Importador de MetaHuman en UEFN (Unreal Editor for Fortnite). Epic Games precisó que los personajes restantes en la plataforma se eliminarán definitivamente una vez concluido este intervalo.

MetaHuman Creator fue presentada por Epic Games en febrero de 2021 como una solución en la nube para facilitar la creación de humanos digitales de alta fidelidad visual en menos de una hora. Esta herramienta ofrecía una alternativa accesible frente a los procesos tradicionales y laboriosos de modelado y animación, brindando acceso a amplias bibliotecas de apariencias humanas y movimientos. Según consignó la tecnológica, la aplicación se utilizó de forma extensiva en la industria, contabilizando la creación de millones de MetaHumans para videojuegos, películas y otros entornos digitales.

El medio informó que, con la integración de MetaHuman Creator en Unreal Engine, los desarrolladores podrán beneficiarse de nuevas capacidades para capturar, crear y animar personajes digitales, en una evolución que Epic Games calificó de fundamental para el desarrollo futuro de experiencias digitales realistas. De acuerdo con el comunicado recogido por la empresa, la actualización a Unreal Engine 5.7 prevista para finales de 2024 traerá mejoras significativas que elevarán el estándar de calidad en la creación y animación de figuras humanas virtuales, consolidando la transición final de MetaHuman Creator hacia el entorno integrado del motor de Epic Games.

El calendario anunciado por Epic Games marca el fin de MetaHuman Creator como aplicación web y pone de manifiesto la apuesta de la compañía por centralizar las funcionalidades de diseño de personajes hiperrealistas dentro de su ecosistema Unreal Engine. Este proceso de descontinuación busca asegurar que los usuarios dispongan del tiempo y los recursos necesarios para migrar y resguardar sus creaciones, al tiempo que prepara el terreno para el siguiente ciclo de innovación tecnológica en el ámbito de la animación digital.