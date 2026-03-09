El primer ministro armenio felicita al nuevo líder supremo de Irán

Tiflis, 9 mar (EFE). – El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, felicitó este lunes a Motjaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, por su elección como nuevo líder supremo de Irán, país con el que el país caucásico mantiene una relación estratégica.

”Le felicito por su elección como Líder Supremo de Irán. Confío en que los fuertes lazos entre Irán y Armenia continuarán desarrollándose y alcanzarán nuevos éxitos”, reza la felicitación oficial, difundida por el servicio de prensa del Gobierno armenio.

Pashinián también le deseó ”bienestar y paz duradera” al pueblo amigo de Irán.

El pasado viernes, el ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyán, y su homólogo turco, Hakan Fidan, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la situación en Oriente Medio.

Un día antes, Mirzoyán sostuvo una llamada telefónica con su par azerbaiyano, Jeyhun Baryámov, con el que también abordó la guerra en Irán y el ataque con drones en la autonomía azerbaiyana de Najicheván.

El propio Pashinián convocó al Consejo de Seguridad del país en tres ocasiones en una semana a raíz de la guerra en el vecino Irán.

Armenia, que se encuentra en un proceso de normalización de las relaciones con Azerbaiyán y Turquía, por el momento no tiene relaciones diplomáticas con estos países.

El pequeño país caucásico solo tiene dos formas de comunicarse con el mundo por tierra, que son a través de su frontera con Georgia y con Irán, vitales para la supervivencia del Estado armenio. EFE