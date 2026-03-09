El FMI insta a prepararse para lo impensable ante el conflicto de Oriente Próximo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a los gobiernos de los países que se preparen para los impensable en el marco de la nueva crisis que golpea a la economía mundial por el conflicto desatado en Oriente Próximo, cuyo impacto espera analizar con mayor detalle en sus próximas perspectivas macroeconómicas, que serán publicadas a mediados de abril.

"Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello", ha advertido este lunes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante una conferencia en Tokio.

En este sentido, la economista búlgara ha instado a los países a centrarse "en lo que pueden controlar", para lo que recomienda invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado; utilizar el margen de maniobra de las políticas cuando sea necesario y asegurarse de reponerlo; y, sobre todo, ser ágiles.

En cualquier caso, Georgieva ha subrayado que la institución internacional está recabando datos sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo para evaluar su impacto en los países miembros, por lo que el FMI publicará un análisis minucioso junto en sus 'Perspectivas de la Economía Mundial'.

Como regla general, ha recordado, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantuviera durante la mayor parte del año, se traduciría en un aumento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y una caída del 0,1% al 0,2% en el crecimiento del PIB mundial.