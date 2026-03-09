Alejandro Sanz termina su gira en Latinoamérica colgando el cartel de 'todo vendido' en cinco países

Decenas de miles de espectadores asistieron a los conciertos de Alejandro Sanz en cada ciudad que visitó durante su gira en Sudamérica, llenando todos los recintos y agotando las localidades en cada presentación. El medio informó que el intérprete español completó la etapa latinoamericana de su gira mundial ‘¿Y Ahora Qué?’ con un recorrido por cinco países y once conciertos con localidades agotadas en cada fecha.

Según publicó la fuente original, Sanz visitó Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina durante esta fase de la gira, desplegando espectáculos en los que recopiló más de treinta años de trayectoria musical en presentaciones que superaron las dos horas de duración. El repertorio incluyó clásicos como ‘Amiga mía’, ‘Mi soledad y yo’ y ‘Corazón partío’, junto a canciones de su reciente producción titulada ‘¿Y Ahora Qué+?’.

Tal como detalló el medio, en cada parada, el público acompañó al artista tanto en los temas reconocidos de su trayectoria como en las nuevas composiciones. Los recintos alcanzaron el máximo de su capacidad, reflejando una respuesta masiva de los seguidores en cada país donde se presentó. La gira congregó multitudes y Sanz mantuvo la tónica de colgar el cartel de ‘todo vendido’ en cada ciudad elegida para los conciertos.

El medio también consignó que la acogida de la gira se dio en escenarios de gran envergadura, lo que evidencia tanto la vigencia del intérprete como el entusiasmo de su base de fanáticos en América Latina. Cada concierto se desarrolló a sala llena y con una puesta en escena que incluyó un repaso de distintos momentos de la carrera musical del artista.

De acuerdo con los datos publicados, el recorrido sudamericano forma parte de una gira mundial que Sanz propuso bajo el título ‘¿Y Ahora Qué?’, y que contempla varias etapas. Tras finalizar el paso por Latinoamérica, la gira continuará en el mes de abril en Estados Unidos, donde se tiene previsto realizar un nuevo tramo con fechas adicionales.

Según el medio, la selección del repertorio de Sanz abarcó canciones icónicas y materiales recientes, adaptando cada concierto a una audiencia diversa y fiel a lo largo de las décadas. Tanto los temas antiguos como los recientes centraron la atención del público y acentuaron la conexión entre el intérprete y sus seguidores. El trabajo más reciente, ‘¿Y Ahora Qué+?’, estuvo presente en los setlists, lo que permitió a la audiencia conocer esta nueva etapa creativa del artista.

El paso de Alejandro Sanz por América Latina en el marco de su actual gira se tradujo en una serie de presentaciones consecutivas que mantuvieron el aforo completo durante todas las fechas programadas. Los organizadores lograron una logística que permitió la realización de conciertos multitudinarios en cada país del recorrido.

La próxima etapa de la gira conducirá a Sanz y a su equipo a Estados Unidos, donde en abril arrancará la siguiente serie de presentaciones, continuando así la proyección internacional de su propuesta musical. Según destacó el medio que brindó la información, la gira ‘¿Y Ahora Qué?’ generó un fuerte impacto en Latinoamérica y continuará su recorrido en nuevas plazas fuera del continente sudamericano.