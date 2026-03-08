Este 8 de marzo celebramos a las mujeres que transforman la belleza

Cada vez son más las personas que deciden ponerse en manos de profesionales para someterse a tratamientos de medicina estética o cirugía plástica para verse cómo siempre han soñado o, simplemente, por recomendaciones médicas. Llegan con ilusión a la consulta del doctor, pero muchas veces se olvidan del trabajo que hay detrás y, lo más importante, de quién está detrás.

No se nos ocurre mejor manera de celebrar este 8 de marzo que rindiendo homenaje a quienes transforman nuestro mundo cada día. En especial, a ellas: las mujeres que lideran la medicina estética y la cirugía plástica con talento, rigor y sensibilidad. Sin su trabajo, nada sería igual.

Homenaje al talento femenino en la medicina estética y la cirugía plástica

Con motivo del Día Internacional de la Mujer DEMYA ha presentado 'Proyectando Mujeres', una campaña que rinde homenaje al personal femenino de la medicina estética y cirugía plástica a través de un vídeo protagonizado por ocho doctoras referentes del sector. Una iniciativa que pone en valor el talento, la experiencia y los valores humanos que están redefiniendo la práctica médica y la forma de entender la belleza en la actualidad. Además de visibilizar a las profesionales que, desde el rigor científico, la ética y la empatía, están contribuyendo a transformar la medicina estética desde dentro.

Ocho profesionales de la medicina estética y la cirugía plástica: una declaración de futuro

Este proyecto reúne a ocho doctoras que destacan por su trayectoria clínica, su reconocimiento profesional y también por la manera en que ejercen su vocación: con rigor científico, ética, empatía, naturalidad, escucha activas y compromiso con el bienestar integral del paciente. Cada una de ellas dieron forma a la campaña con un gesto simbólico que consistía en componer una pieza dentro de una obra colaborativa inspirada en los valores que guían su práctica médica.

¿El resultado? Una construcción colectiva que refleja la esencia de la medicina contemporánea: precisión y arte, innovación y humanidad, ciencia y sensibilidad. La aportación de cada una de ellas representa una forma única de entender la profesión y, juntas, configuran un mensaje poderoso sobre liderazgo femenino y excelencia médica.

DEMYA homenajea con 'Proyectando Mujeres' al liderazgo femenino en este campo y reconoce a todas las mujeres que forman parte de su equipo

Más que un reconocimiento puntual, esta campaña es una declaración de futuro. Una manera de resaltar a quienes están redefiniendo el concepto de belleza desde la ética y el conocimiento, proyectando referentes reales para las nuevas generaciones de profesionales. Una iniciativa de DEMYA con la que reafirma su compromiso con la medida estética basada en la excelencia médica, el respeto por la naturalidad y el acompañamiento integral del paciente, celebrando el papel fundamental que las mujeres desempeñan hoy en la evolución el sector.