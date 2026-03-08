El Ejército sursudanés detiene a 60 militares acusados de asesinar a 250 civiles

Yuba, 8 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) han detenido a 60 militares de una de sus divisiones estacionadas en el este del país, entre ellos dos oficiales de alto rango, por el presunto asesinato de unos 250 civiles, anunció este domingo el Ejército sursudanés.

"Unos 60 soldados, entre ellos un comandante y un capitán, abandonaron su base sin autorización y se dirigieron a la aldea de Pankor, donde presuntamente mataron a civiles en circunstancias poco claras", afirmó a EFE el general de división Lul Ruai Koang.

Explicó que los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero, cuando los sospechosos abrieron fuego contra civiles en Pankor y provocaron la muerte de unas 250 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, sin dar a conocer más detalles.

Señaló, no obstante, que los detenidos serán trasladados a Yuba, donde "serán juzgados por un tribunal militar", sí bien indicó que "responderán por sus crímenes a título individual", ya que la operación no fue autorizada por el mando militar.

Koang apuntó por otro lado que los militares detenidos son sospechosos de estar afiliados a la milicia Fuerzas de Agwelek, cuyos combatientes aún no se han integrado plenamente en el Ejército nacional.

Estas detenciones se producen en medio de continuos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la oposición armada en varias localidades del sur y el este del país.

Esos combates, así como la violencia entre grupos étnicos, siguen azotando al país más joven del mundo, independizado de Sudán en 2011, pese al acuerdo de paz que formalmente puso fin a la guerra civil sursudanesa en 2018. EFE