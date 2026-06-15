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El Rey entrega hoy en el Congreso un premio de valores constitucionales al periodista Miguel Ángel Aguilar

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El Rey Felipe VI presidirá este lunes en el Congreso el acto de entrega del VI Premio 15 de junio a los valores constitucionales que concede la asociación España Juntos Sumamos, y que en esta ocasión ha recaído en el periodista Miguel Ángel Aguilar.

El jefe del Estado será recibido en el patio de Floridablanca por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol; por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y por la presidenta de la asociación España Juntos Sumamos, Victoria Carvajal.

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Después, acompañado por Armengol y las demás autoridades, recibirá el saludo de miembros de la Mesa del Congreso, de portavoces de los grupos parlamentarios, del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, y del ponente constitucional, Miquel Roca i Junyent.

Posteriormente, se dirigirán a la Sala Constitucional, donde, a su Felipe VI será saludado por los miembros del jurado España Juntos Sumamos, el director de la asociación, José Ignacio Prendes, y por el premiado de esta VI edición.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tomará la palabra e inaugurará el acto, y, a su término, se dará paso a la intervención de Victoria Carvajal en nombre de la asociación y a la lectura del acta de concesión del premio, por parte de José Ignacio Prendes, que fue vicepresidente del Congreso con Ana Pastor. Como colofón, el Rey entregará el galardón a Miguel Ángel Aguilar.

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