La RD del Congo eleva a 782 los casos de ébola confirmados, incluidas 181 muertes

Nairobi, 15 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado a 782 los casos confirmados por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluidas 181 muertes.

En su último boletín difundido en la red social X al filo de la pasada medianoche, el Ministerio de Comunicación y Medios señaló que se trata de datos recopilados hasta el 13 de junio.

Las autoridades congoleñas indicaron también que hay 359 "pacientes en aislamiento" hospitalizados y que 56 enfermos han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de "letalidad global" del virus se sitúa actualmente en el 23,1 %, de acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios.

"La vigilancia sigue siendo fundamental. Cualquier persona que presente fiebre, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma sospechoso debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica urgente", subrayó.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de medidas preventivas, como lavado frecuente de manos, rastreo de contactos y evitar contacto con enfermos o fallecidos por causas sospechosas, "sigue siendo crucial para frenar la propagación de la epidemia.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

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La epidemia se ha propagado asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS), que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE