Ucrania dice haber golpeado con misiles base rusa de drones cerca de aeropuerto de Donetsk

Berlín, 7 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron con misiles un almacén y base de preparación y lanzamiento de drones Shahed cerca del aeropuerto de la región ucraniana de Donetsk ocupada por Rusia, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano.

"En la zona del aeropuerto de Donetsk, un centro de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque enemigos del tipo Shahed ha sido alcanzado hoy por misiles ATACMS y SCALP. El ataque fue llevado a cabo por unidades de las Fuerzas de Misiles y Artillería del Ejército de Tierra, en colaboración con la aviación de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania", precisó el Estado Mayor en un comunicado en Facebook.

El reporte, acompañado de un vídeo que recoge el ataque, agrega que se registró un incendio a gran escala y una detonación secundaria.

Además, según agrega el Estado Mayor, unidades de las Fuerzas de Defensa infligieron al agresor el viernes y en la noche al sábado una serie de daños adicionales, en particular a un punto de control de drones en la localidad ocupada de Dibrova, en la región de Lugansk, y a un puesto de mando y observación e la zona ocupada de Krugliakivka, en la de Járkov.

Además, las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron unidades de artillería en posiciones de tiro en las zonas ocupadas de Tavilzhanka, en la región de Járkov, y Voskresenka y Novopavlivka, en la de Donetsk.

Asimismo, las fuerzas ucranianas atacaron concentraciones de efectivos rusos en las zonas ocupadas de Novogrigorivka y Zaliznichne, en la región de Zaporiyia; en Torske, en la de Donetsk, y en Sopich, en la de Sumi.

"Se está determinando el alcance de los daños causados y las pérdidas del enemigo", añade el comunicado. EFE

(vídeo)