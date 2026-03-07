Agencias

El presidente de Uganda sucede a Ruto en la Presidencia en la Comunidad de África Oriental

Nairobi, 7 mar (EFE).- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, sucederá a su homólogo keniano, William Ruto, al frente de la Presidencia de la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), informó este sábado la propia organización.

El anuncio, publicado en su cuenta de la red social X, se realizó en el marco de la 25ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado de la EAC celebrada en la ciudad tanzana de Arusha.

Durante el encuentro también se eligió al diplomático tanzano Stephen Patrick Mbundi como nuevo secretario general de la EAC, cargo que ostentará hasta 2031, una decisión que el organismo justificó por su "amplia experiencia en integración regional".

Además, Ruanda será el país relator de una organización que engloba a ocho países africanos: Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC) y Somalia.

La EAC, con sede en Arusha, nació en 2001 con el objetivo de allanar el camino para la visión del primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que abogó por la unión política de las naciones del este de África. EFE

EFE

