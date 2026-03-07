Anita Williams, cabizbaja tras quedarse sin el maletín de 'GH Dúo': las imágenes de su noche más amarga

MADRID (CHANCE)

Las últimas horas de 'GH Dúo' dejaron para Anita Williams una final tan mediática como agridulce. La concursante, una de las grandes protagonistas de la edición, se quedó a las puertas del maletín frente a Carlos Lozano tras una gala marcada por la emoción, los reproches y la tensión con la organización por la emisión de contenidos que ella misma había pedido no recuperar en su gran noche.

Anita ha firmado uno de los recorridos más intensos del reality: entró al programa dispuesta a darle un giro a su vida y a la de su hijo, vivió un aparatoso accidente en una de las pruebas que la obligó a abandonar momentáneamente la casa y regresó con fuerza para seguir compitiendo. Además, se abrió en canal en su curva del amor, donde relató los episodios de maltrato físico y psicológico que sufrió en relaciones anteriores y habló de sus sentimientos por Montoya, convirtiéndose en uno de los momentos más duros y comentados de la edición.

La final, sin embargo, no fue el cierre luminoso que muchos esperaban para ella. Anita terminó en segunda posición, con un 34,9% de los votos, y no ocultó su malestar en directo al considerar "innecesarias" algunas decisiones editoriales, como la emisión de una broma a Juanpi que había pedido descartar. Minutos después, lejos del plató, las cámaras captaron una imagen muy distinta al show: la catalana, cabizbaja, permanecía dentro del coche y no llegaba a salir, reflejando el bajón de una noche en la que se despidió de 'GH Dúo' sin maletín y con un sabor claramente amargo.