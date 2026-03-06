VÍDEO: Zapatero se muestra "orgulloso" de la "valentía y patriotismo"

Zapatero estableció una conexión directa entre la postura del Gobierno español frente a situaciones internacionales recientes y los recuerdos del 11 de marzo, señalando las repercusiones que una alineación automática con las políticas exteriores de otros países puede acarrear para la seguridad nacional. Este mensaje, ofrecido ante una audiencia de aproximadamente ochocientas personas reunidas en León, sirvió de introducción a su reconocimiento público del presidente Pedro Sánchez. Según informó Europa Press, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó sentirse orgulloso de la “valentía y patriotismo” de Pedro Sánchez por transmitir al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, que “en España manda España”, en relación con la negativa española a involucrarse en una potencial guerra con Irán.

Durante este acto de campaña, que contó con la presencia del candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez, y de la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio, Zapatero enfatizó la importancia de poner la defensa de la paz y la legalidad por encima de otros intereses políticos. Según Europa Press, la intervención estuvo marcada por la exhibición de carteles con la consigna ‘No a la guerra’, conectando el contexto actual con referentes históricos y posiciones previas adoptadas por el partido socialista.

Zapatero dirigió críticas a los partidos de la “dos derechas” que, según sus palabras, “siempre han estado con España y se hacen llamar patriotas”, argumentando que su actitud ante las decisiones de dirigentes de otros países resulta inconsistente. A su juicio, cuando un líder extranjero interviene, estos partidos “van detrás como gallinas”. En contraposición, resaltó la propuesta del socialismo como “patriotismo de la paz, de la razón y del diálogo”, postura que, a su entender, resulta necesaria en la actualidad para el país, tal como recogió Europa Press.

El medio también indicó que Zapatero dedicó parte de su intervención a quienes cuestionan la posición del Gobierno respecto al conflicto entre Irán y otros actores internacionales. De acuerdo con sus palabras, ciertos sectores no toleran que Sánchez sea considerado “un líder internacional de referencia para los grandes demócratas y progresistas del mundo en todos los continentes”. En línea con ese planteamiento, reprobó a quienes emplean el argumento de que la seguridad nacional se ve comprometida por esta postura, y recordó el precedente de la Guerra de Irak, subrayando el impacto del apoyo del Gobierno de José María Aznar y enlazándolo con los sucesos del 11M.

Otra parte de su discurso estuvo enfocada en los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Europa Press reportó que Zapatero censuró las acciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusándolo de buscar “expandirse” a través de una ofensiva militar sin horizonte claro en Irán. Zapatero aseguró que “toda la gente de buen corazón nunca podrá perdonar ni dejar de denunciar lo que hizo Netanyahu con los palestinos hace tan poco tiempo”, destacando la importancia de no dejar impunes estos hechos.

Sobre la situación iraní, Zapatero reconoció que el PSOE mantiene una opinión crítica acerca del “régimen de los ayatolás”. No obstante, argumentó que “las niñas que han muerto en las escuelas y los civiles no tienen la culpa”. Este argumento estuvo acompañado por el recuerdo personal de su infancia, al afirmar que, de niño, tampoco habría aceptado ver su país bombardeado por el hecho de vivir bajo una dictadura. A su juicio, “es un destino fatal de violencia por violencia”, y atribuyó al partido socialista la defensa continuada de la democracia y la igualdad como líneas directrices de su acción política.

En relación a la política de gasto en defensa, Zapatero celebró la negativa de Sánchez a incrementar este rubro hasta el tres por ciento del PIB, advirtiendo que una subida de esa magnitud pondría en riesgo la continuidad de los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Según publicó Europa Press, ante las críticas de Trump respecto a la postura española, Zapatero respondió con ironía mencionando el futuro Mundial de Fútbol en Estados Unidos, sugiriendo que España podría tener una victoria simbólica frente a las acusaciones de ser “perdedores”.

De acuerdo con Europa Press, el acto en León sirvió para remarcar la defensa de un modelo de “patriotismo” basado en la diplomacia, la legalidad internacional y la preservación de intereses públicos nacionales. La intervención de Zapatero buscó subrayar las divisiones existentes en torno a la política exterior y el papel de España ante los retos internacionales actuales, en especial el debate sobre participación en conflictos armados y la relación del país con las principales potencias globales.