El Papa alienta a proseguir con el diálogo en Oriente Próximo: "Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra"

El Papa León XIV ha alentado este jueves a continuar con el diálogo para alcanzar la paz en Irán y Líbano, así como a respetar el derecho internacional y a proteger a "los inocentes". "Como Iglesia y como pastor, no puedo estar a favor de la guerra", ha manifestado.

Tras concluir su gira de diez días por África, en la que ha visitado Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, el Papa ha respondido a las preguntas de los periodistas que le acompañaban en el vuelo de regreso a Roma, abordando cuestiones como la guerra en Oriente Próximo, la inmigración o la homosexualidad.

Preguntado por si aboga por un cambio de régimen en Irán, el Pontífice ha expuesto que la situación "es evidentemente muy compleja" y "caótica" debido a que "no sabemos hacia dónde se va" con las negociaciones que se están llevando a cabo. "Un día Irán dice que sí y Estados Unidos dice que no, y viceversa", ha sostenido.

Del mismo modo, ha apuntado a que "no está claro qué régimen hay en este momento" tras los primeros días de los ataques de Israel y EEUU a Irán. "Se ha creado esta situación caótica, crítica para la economía mundial, pero además hay toda una población en Irán de personas inocentes que están sufriendo por esta guerra", ha recordado.

Por ello, el Papa ha reiterado la necesidad de continuar trabajando por la paz y ha instado a que las partes pongan "todos los esfuerzos" por alejar la amenaza de la guerra. "Es muy importante que se proteja a los inocentes", ha recalcado, poniendo el foco sobre todo en los niños víctimas del conflicto.

"¿QUÉ HACE EL NORTE POR EL SUR DEL MUNDO?"

Por otro lado, ante su próxima visita a España y, en concreto, a las Islas Canarias, el Pontífice ha sido cuestionado por su posición sobre la inmigración. "Todos quieren ir hacia el Norte, pero muchas veces el Norte no tiene respuestas sobre cómo ofrecerles posibilidades", ha planteado el Papa, que ha aprovechado para lanzar su propia pregunta: "¿Qué hace el Norte por el Sur del mundo?".

En este punto, el Pontífice ha sostenido que todo Estado tiene el derecho a establecer normas en sus fronteras. "No digo que todos deban entrar sin un orden, creando a veces en los lugares a los que van situaciones más injustas que las que han dejado atrás", ha apuntado.

No obstante, ha hecho un llamamiento "para promover una mayor justicia, igualdad y el desarrollo" con el fin de que no haya "la necesidad de emigrar a otros países". Al mismo tiempo, ha remarcado que "debemos tratar a los seres humanos de forma humana, no tratarlos muchas veces peor que a los animales".

Por último, preguntado por las parejas homosexuales, el Papa ha confirmado que la Santa Sede no está de acuerdo con la bendición formalizada en Alemania y que ya ha hablado del asunto con los obispos alemanes.

"Cuando un sacerdote imparte la bendición al final de la misa, cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, hay bendiciones para todas las personas", ha argumentado León XIV. Y ha agregado: "Ir más allá de esto hoy, creo que puede causar más desunión que unidad".