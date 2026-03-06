Omar Feijoo Garzón presenta su candidatura al Congreso de Colombia desde España

Según consignó Europa Press, Omar Feijoo Garzón, aspirante del Partido Conservador Colombiano, propuso la creación de la Defensoría del Migrante, un organismo vinculado a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, como parte de su campaña dirigida a los colombianos residentes en el exterior. Esta propuesta pretende mejorar la atención y el seguimiento a la población migrante, facilitando la comunicación entre los ciudadanos que viven fuera del país y los consulados, así como aportar estadísticas más precisas sobre esta comunidad. Presentó su candidatura desde España, en un contexto donde alrededor de siete millones de colombianos residen fuera de Colombia y podrán participar en las elecciones legislativas hasta el 8 de marzo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las votaciones para el Congreso de 2026 permiten a los colombianos en el extranjero elegir representantes que defiendan sus intereses en el legislativo nacional. Madrid figura como uno de los puntos de votación, con una mesa electoral instalada en la Casa de Cantabria. Este proceso busca garantizar la representación de la diáspora y asegurar que sus inquietudes lleguen al debate político en Colombia. Feijoo remarcó que su postulación tiene la finalidad de cuidar la democracia, no solo en España sino en otras regiones donde los colombianos se han establecido.

El candidato explicó que una de las principales demandas de quienes viven fuera del país es la necesidad de sentirse acompañados, ya que el aislamiento y la distancia familiar generan efectos en el bienestar emocional. Según reportó Europa Press, Feijoo destacó la importancia de ofrecer recursos jurídicos y sociales tanto para enfrentar retos legales como situaciones de integración y adaptación a los sistemas de los países de residencia. Expresó: “Siempre los colombianos tienen muchas inquietudes, pero una de ellas es que se sienten solos”. Señaló que consolidar mecanismos de acompañamiento resultaría clave para que la comunidad migrante cuente con respaldo en cualquier territorio.

En materia educativa, el aspirante puso énfasis en la homologación de títulos profesionales y el acceso a becas, mecanismos que, según él, permitirían contrarrestar las barreras que enfrentan más de 250.000 colombianos cuya titulación no ha sido reconocida fuera del país. Europa Press citó a Feijoo cuando habló de la falta de comunicación efectiva entre la Cancillería de Colombia y la de otros países respecto a la validación de credenciales académicas. El fortalecimiento de convenios bilaterales con España forma parte de sus iniciativas, al considerar que la movilidad académica incrementa las oportunidades y la formación de capital humano capaz de aportar nuevos conocimientos a Colombia si deciden retornar.

En lo referente al emprendimiento y el desarrollo económico, Feijoo detalló a Europa Press su proyecto de consolidar una red global de empresarios colombianos. Dicha red busca facilitar respaldo institucional y fomentar el intercambio entre emprendedores distribuidos en diversas regiones. Sostuvo que los empresarios colombianos desempeñan un papel medular al facilitar la inserción laboral de sus connacionales en el extranjero. Dentro de sus planes se incluyen incentivos para proyectos sostenibles y el impulso a la colaboración internacional, con el objetivo de que quienes lideran empresas fuera de Colombia cuenten con el apoyo efectivo de su país natal y puedan desarrollar iniciativas de impacto global.

La identidad cultural y la cohesión social fueron otras de las prioridades señaladas por Feijoo en la entrevista publicada por Europa Press. El candidato subrayó la urgencia de preservar las tradiciones y estrechar los lazos entre los colombianos que conviven en el exterior, para reducir sensaciones de aislamiento y reforzar el sentido de pertenencia. Anunció la creación de la ONG Colombia Sin Fronteras, orientada a proporcionar asesoría legal, acompañamiento social y apoyo psicológico. Según explicó, este espacio contribuiría a que los ciudadanos tengan una referencia clara a la que acudir en caso de enfrentar retos migratorios, además de promover actividades culturales y de integración.

En su plataforma legislativa, Feijoo subrayó que la salud mental forma el eje central de su campaña, dada la frecuencia de problemas emocionales y de depresión entre los colombianos que viven lejos de su tierra de origen. Argumentó que el impacto de la distancia familiar, los cambios en el entorno cotidiano y las dificultades en la adaptación repercuten en el bienestar psicológico. “Hoy la gran mayoría de nacionales que viven en cualquier parte del mundo, sufren de depresión”, enfatizó Feijoo ante Europa Press. Recalcó la necesidad de servicios complementarios a los de los consulados, que incluyan atención psicológica, jurídica y social, para garantizar un soporte integral a quienes enfrentan procesos migratorios.

En el proceso electoral, dispone la normativa que los colombianos fuera del país tengan plazo hasta el 8 de marzo para ejercer su derecho al voto. Europa Press informó que la organización de los comicios en el exterior se realiza a través de consulados y locales autorizados, como el caso de Madrid, con el objetivo de facilitar el acceso a la participación política. La campaña de Feijoo pone en el centro de su discurso la representación activa de la diáspora, promoviendo tanto reformas estructurales dirigidas al respaldo institucional como propuestas de acompañamiento social enfocado en los principales retos que afectan a los colombianos en el exterior.

Europa Press también recogió declaraciones de Feijoo sobre la formación de la mesa del inmigrante, otro mecanismo que, a su juicio, permitiría un manejo más adecuado de los casos y necesidades particulares de migrantes colombianos en cualquier lugar del mundo. Esta mesa, vinculada a la Defensoría del Migrante, tendría como función velar por los derechos y la atención a los asuntos específicos de esta comunidad. Con la implementación de esta propuesta, el candidato busca asegurar que quienes se encuentran lejos de Colombia puedan acceder a un esquema de representación y acompañamiento continuo.

A través de la plataforma que presenta ante el Congreso, Feijoo suma iniciativas destinadas a fortalecer la red de apoyo institucional para la comunidad migrante, enfatizando en la integración educativa y profesional, el respaldo emprendedor, la protección de la salud mental y la preservación de la identidad cultural. Según expuso a Europa Press, la intención de estas medidas apunta a garantizar que los colombianos que viven fuera del país encuentren condiciones favorables para su bienestar y desarrollo, tanto en el ámbito individual como colectivo.