Los mejores momentos del estreno de 'Supervivientes'

Durante los primeros minutos de la gala, María Lamela protagonizó uno de los momentos más destacados del inicio de 'Supervivientes 2026', enfrentando el reto del salto desde el helicóptero con determinación ante la audiencia. De acuerdo con la cobertura realizada por el medio facilitado, la edición estrenada el 5 de marzo reunió frente a las cámaras a un grupo heterogéneo de concursantes, entre los que figuran personalidades como Gabriela Guillén, Paola Olmedo, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Alba Paul, José Manuel Soto, Jaime Astrain y Álex Ghita. Jorge Javier Vázquez dirigió una vez más la gala desde el plató de Mediaset, manteniendo su rol habitual al frente del formato.

Según detalló la fuente proporcionada, la ceremonia de apertura incluyó los saltos emblemáticos de los participantes, con algunas escenas marcadas por emociones intensas y dificultades personales. Marisa Jara, aquejada por vértigo, reflexionó antes de afrontar la altura, mientras que Gabriela Guillén manifestó temor pero logró realizar el salto recordando a su hijo en común con Bertín Osborne. Por su parte, Alba Paul mencionó su superación de la talasofobia, dedicando su primera prueba a su pareja Dulceida y a su hija Aria. Las dedicatorias y las muestras de nerviosismo reflejaron el ambiente de intensidad y presión desde el inicio de la competición.

Paola Olmedo, una de las concursantes, tomó distancia del clan Campos durante su intervención inicial, subrayando la intención de marcar un camino propio dentro del programa y diferenciarse del paso que tuvieron Carmen Borrego en 2024 y Terelu Campos en 2025. Además, la gala incluyó el anuncio de que Almudena Porras, conocida de 'La isla de las tentaciones', se sumará próximamente a los contingentes en la isla, una incorporación que los demás concursantes desconocen y que promete afectar la dinámica del grupo, según reportó el medio de referencia.

La primera prueba competitiva desarrollada fue la tradicional prueba del barro, determinante para la formación de los dos grupos que vivirán en 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota'. Tal como consignó la fuente, Jaime Astrain y Gerard Arias resultaron ganadores y recibieron los collares de líderes, lo que les otorgó inmunidad frente a la primera nominación y la facultad de nominar a un compañero. Completaron la distribución grupal en 'Playa Derrota' los concursantes Jaime, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Marisa Jara, Gabriela Guillén, José Manuel Soto, Ingrid Betancor, Alba Paul y Aratz Lakuntza. Por su parte, el equipo 'Playa Victoria', que cuenta con mayores comodidades y provisiones, quedó compuesto por Gerard, Ivonne Reyes, Alvar de la Qadra Salcedo, Álex Guita, Alberto Ávila, Álex de la Croix, Teresa Seco y Toni Elías.

Ya establecida la organización de equipos, se inauguró la palapa para dar inicio a las nominaciones. Siguiendo la información del medio, en el grupo azul el concursante más votado resultó José Manuel Soto, quien recibió los votos de Claudia, Alba, Ingrid, Aratz y también de Gabriela Guillén. Soto reaccionó con sentido del humor cuando Jorge Javier Vázquez le comentó sobre la nominación de Gabriela, a quien conoce por su relación con Bertín Osborne, con la frase: "Él me quiere igual". El líder de grupo, Jaime Astrain, añadió a Marisa Jara a la lista de nominados, situación que generó una reacción negativa por parte de la afectada.

En el grupo de 'Playa Victoria', la mayoría de las nominaciones se dirigieron hacia Álex Ghita, señalado por Alberto, Teresa, Paola y Alvar de la Qadra. Gerard, en calidad de líder, ejerció su derecho para nominar directamente a Toni Elías, justificando su elección en la falta de trato y contacto con el nominado respecto a los otros integrantes del grupo.

De acuerdo con lo publicado en la fuente original, los cuatro nominados de la primera semana, de los cuales saldrá el primer expulsado de la edición, son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. Las decisiones tomadas en esta primera gala anticipan un desarrollo competitivo intenso, con estrategias personales, nuevas alianzas y los primeros indicios de conflicto entre los participantes, en un programa que ya apunta a convertirse en uno de los más comentados y reñidos de la temporada, conforme han recogido diversos segmentos del medio facilitado.