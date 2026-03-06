Agencias

Los mejores momentos del estreno de 'Supervivientes'

Saltos espectaculares, confesiones inesperadas y los primeros conflictos han marcado el inicio de la temporada, donde las estrategias se han puesto en marcha y la tensión entre favoritos ya anticipa una edición cargada de sorpresas y emociones fuertes

Guardar

Durante los primeros minutos de la gala, María Lamela protagonizó uno de los momentos más destacados del inicio de 'Supervivientes 2026', enfrentando el reto del salto desde el helicóptero con determinación ante la audiencia. De acuerdo con la cobertura realizada por el medio facilitado, la edición estrenada el 5 de marzo reunió frente a las cámaras a un grupo heterogéneo de concursantes, entre los que figuran personalidades como Gabriela Guillén, Paola Olmedo, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Alba Paul, José Manuel Soto, Jaime Astrain y Álex Ghita. Jorge Javier Vázquez dirigió una vez más la gala desde el plató de Mediaset, manteniendo su rol habitual al frente del formato.

Según detalló la fuente proporcionada, la ceremonia de apertura incluyó los saltos emblemáticos de los participantes, con algunas escenas marcadas por emociones intensas y dificultades personales. Marisa Jara, aquejada por vértigo, reflexionó antes de afrontar la altura, mientras que Gabriela Guillén manifestó temor pero logró realizar el salto recordando a su hijo en común con Bertín Osborne. Por su parte, Alba Paul mencionó su superación de la talasofobia, dedicando su primera prueba a su pareja Dulceida y a su hija Aria. Las dedicatorias y las muestras de nerviosismo reflejaron el ambiente de intensidad y presión desde el inicio de la competición.

Paola Olmedo, una de las concursantes, tomó distancia del clan Campos durante su intervención inicial, subrayando la intención de marcar un camino propio dentro del programa y diferenciarse del paso que tuvieron Carmen Borrego en 2024 y Terelu Campos en 2025. Además, la gala incluyó el anuncio de que Almudena Porras, conocida de 'La isla de las tentaciones', se sumará próximamente a los contingentes en la isla, una incorporación que los demás concursantes desconocen y que promete afectar la dinámica del grupo, según reportó el medio de referencia.

La primera prueba competitiva desarrollada fue la tradicional prueba del barro, determinante para la formación de los dos grupos que vivirán en 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota'. Tal como consignó la fuente, Jaime Astrain y Gerard Arias resultaron ganadores y recibieron los collares de líderes, lo que les otorgó inmunidad frente a la primera nominación y la facultad de nominar a un compañero. Completaron la distribución grupal en 'Playa Derrota' los concursantes Jaime, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Marisa Jara, Gabriela Guillén, José Manuel Soto, Ingrid Betancor, Alba Paul y Aratz Lakuntza. Por su parte, el equipo 'Playa Victoria', que cuenta con mayores comodidades y provisiones, quedó compuesto por Gerard, Ivonne Reyes, Alvar de la Qadra Salcedo, Álex Guita, Alberto Ávila, Álex de la Croix, Teresa Seco y Toni Elías.

Ya establecida la organización de equipos, se inauguró la palapa para dar inicio a las nominaciones. Siguiendo la información del medio, en el grupo azul el concursante más votado resultó José Manuel Soto, quien recibió los votos de Claudia, Alba, Ingrid, Aratz y también de Gabriela Guillén. Soto reaccionó con sentido del humor cuando Jorge Javier Vázquez le comentó sobre la nominación de Gabriela, a quien conoce por su relación con Bertín Osborne, con la frase: "Él me quiere igual". El líder de grupo, Jaime Astrain, añadió a Marisa Jara a la lista de nominados, situación que generó una reacción negativa por parte de la afectada.

En el grupo de 'Playa Victoria', la mayoría de las nominaciones se dirigieron hacia Álex Ghita, señalado por Alberto, Teresa, Paola y Alvar de la Qadra. Gerard, en calidad de líder, ejerció su derecho para nominar directamente a Toni Elías, justificando su elección en la falta de trato y contacto con el nominado respecto a los otros integrantes del grupo.

De acuerdo con lo publicado en la fuente original, los cuatro nominados de la primera semana, de los cuales saldrá el primer expulsado de la edición, son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. Las decisiones tomadas en esta primera gala anticipan un desarrollo competitivo intenso, con estrategias personales, nuevas alianzas y los primeros indicios de conflicto entre los participantes, en un programa que ya apunta a convertirse en uno de los más comentados y reñidos de la temporada, conforme han recogido diversos segmentos del medio facilitado.

Temas Relacionados

SupervivientesJorge Javier VázquezMediasetGabriela GuillénHondurasPlaya VictoriaReality showNominacionesMarisa JaraJosé Manuel SotoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 6 de marzo

Indicadores clave del mercado de viviendas en España, cifras de ejecuciones de hipotecas, desempleo en Estados Unidos, inflación en Chile y datos sobre precipitaciones estarán disponibles en informes visuales exclusivos para suscriptores, según informó EpData a sus abonados

Infobae

El precio de la vivienda libre se dispara un 12,7% en 2025, su mayor alza en 18 años, según el INE

Los valores de las residencias registraron en 2025 su incremento más pronunciado desde 2007, triplicando las cifras de hace dos años y confirmando el ciclo alcista que, según el Instituto Nacional de Estadística, suma ya 12 años continuos

El precio de la vivienda

El 8M llega marcado por fallos en pulseras, debate sobre el burka y un arranque de 2026 negro en violencia machista

Miles de mujeres se preparan para manifestarse tras el aluvión de asesinatos de género registrados este año en España, el señalado mal funcionamiento de dispositivos de protección y la renovada discusión sobre derechos y libertades en contextos sociales y políticos polarizados

El 8M llega marcado por

Arabia Saudí anuncia la destrucción de un misil y de crucero y varios drones al este de Riad

Fuentes militares confirmaron que sistemas de defensa interceptaron artefactos voladores cerca de la capital, tras ataques previos a instalaciones clave, mientras persiste la incertidumbre sobre los responsables en un contexto regional marcado por recientes hostilidades y represalias

Arabia Saudí anuncia la destrucción

Anthropic acudirá a los tribunales tras su inclusión en la 'lista negra' del Pentágono

La empresa dirigida por Dario Amodei rechaza la decisión del Departamento de Guerra de Estados Unidos de considerarla un peligro para la cadena de suministro y anticipa una defensa judicial, calificando la medida de inválida y limitada en su alcance

Anthropic acudirá a los tribunales