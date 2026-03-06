Los farmacéuticos reclaman abordar la salud de la mujer y los tratamientos con perspectiva de género y sexo

La proporción de mujeres en el ejercicio de la farmacia en España se sitúa en el 71 por ciento, mientras que en los órganos de gobierno de la profesión también ocupan una posición mayoritaria. Según informó el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en la actualidad las mujeres representan el 57,41 por ciento de los cargos en el conjunto de la organización farmacéutica, incluyendo el propio Consejo, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y los Consejos Autonómicos. En el caso de los órganos de gobierno de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la presencia femenina asciende a un 58,77 por ciento. Estas cifras reflejan tanto el liderazgo como la participación destacada de la mujer en el ámbito farmacéutico, una realidad que, según el propio Consejo, se traduce en una mayor sensibilidad y conciencia profesional respecto a la importancia de abordar la salud con una perspectiva de género y sexo.

De acuerdo con lo publicado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la aproximación diferenciada entre hombres y mujeres en el ámbito sanitario resulta esencial para atender las necesidades específicas de la población, ya que existen diferencias tanto biológicas como sociales que afectan el modo en que se desarrollan las enfermedades, se manifiestan los síntomas y se comportan los tratamientos farmacológicos en el organismo. Según explicó el organismo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, muchas patologías presentan un impacto distinto sobre la mujer, tanto en prevalencia como en complicaciones. Entre ellas, el Consejo enumeró las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, las infecciones urinarias, la migraña, el asma, las enfermedades neurológicas, las infecciones de transmisión sexual, la menopausia, la anticoncepción y diversas afecciones de salud mental.

El medio subrayó que la biología condiciona la manera en que los medicamentos actúan y se metabolizan en el cuerpo femenino. El dato de que las mujeres presentan un mayor porcentaje de grasa corporal respecto a los hombres incide en el volumen de distribución de diversos fármacos. Además, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos especificó que la menor capacidad de filtración renal en la mujer, aproximadamente un 10 por ciento inferior a la del hombre, provoca que los fármacos se mantengan durante más tiempo en el torrente sanguíneo. Esta característica puede prolongar el efecto de los medicamentos en el organismo femenino.

De acuerdo con lo consignado por el Consejo, estas diferencias fisiológicas también repercuten en el riesgo de reacciones adversas a los fármacos en la población femenina. El organismo informó que las mujeres presentan entre 1,5 y 1,7 veces más probabilidades de experimentar efectos secundarios derivados de medicamentos en comparación con los hombres. Esta situación tiene un impacto concreto sobre la salud y el bienestar de las pacientes, lo que refuerza la necesidad de adaptar las consultas médicas y terapéuticas a las particularidades del sexo biológico.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos recalcó también que existen diferencias de género que van más allá de los factores biológicos. Entre ellas destaca la forma diferencial en que mujeres y hombres describen sus síntomas y buscan atención médica. Además, el Consejo remarcó que los determinantes sociales de la salud afectan a las mujeres en distintos grados, con la consecuencia potencial de generar desigualdades en el acceso a tratamientos y el seguimiento sanitario.

Según publicó el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el compromiso con la perspectiva de género no queda solo en el plano teórico, sino que se manifiesta en iniciativas concretas impulsadas por la organización. Dentro de estas acciones, se incluye el posicionamiento de las 22.231 farmacias comunitarias distribuidas en todo el país como espacios considerados “lugares seguros”, atendidos por profesionales capacitados para apoyar a la población femenina tanto en las fases de prevención como en el abordaje terapéutico de múltiples patologías, partiendo siempre de una evaluación diferenciada según el sexo y el género.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, el Consejo insistió en la importancia de orientar la atención sanitaria desde una visión que considere las particularidades de la mujer en el ámbito farmacéutico y médico, poniendo de relieve los datos que avalan la urgencia de incorporar esta perspectiva de manera sistemática. El organismo resalta que, tanto en el ejercicio profesional diario como en las políticas instauradas, resulta fundamental atender a las diferencias biológicas y de género para garantizar la equidad y la eficacia de los tratamientos médicos en la población femenina.