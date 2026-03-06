LaLiga celebrará la primera Jornada Retro de su historia con camisetas inspiradas en ediciones icónicas

El lanzamiento oficial de las equipaciones conmemorativas se producirá el 19 de marzo, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), un evento reconocido internacionalmente en la industria creativa. De acuerdo con LaLiga, esta presentación trasladará el legado del fútbol español a una plataforma global, sumando el deporte profesional a las propuestas que marcan tendencia en el mundo de la moda.

Según informó LaLiga este viernes, del 10 al 13 de abril de 2026 se llevará a cabo la primera Jornada Retro de su historia, una iniciativa sin precedentes en el fútbol profesional europeo. En el marco de esta acción, 38 equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion vestirán camisetas inspiradas en modelos icónicos de su pasado. Los árbitros también se sumarán a la propuesta con uniformes diseñados especialmente para la ocasión, coordinados junto al Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tal como publicó LaLiga, la Jornada Retro busca expresar la vigencia del legado futbolístico, transformando la memoria de los clubes en un elemento que se celebra y se experimenta en el terreno de juego.

El comunicado de LaLiga subraya que el evento servirá de puente entre generaciones, permitiendo que los orígenes de los clubes y la vivencia contemporánea del fútbol se unan mediante prendas reimaginadas. Esta acción colectiva diferencia a la liga española de otras grandes ligas europeas, ya que propone una participación coordinada de todos sus clubes en una celebración temática que integra deporte y moda directamente en las competiciones.

La iniciativa tendrá lugar durante la jornada 31 de LaLiga EA Sports y la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, en las que los 38 clubes lucirán las nuevas prendas retro. Estas equipaciones reinterpretan históricos vestuarios que marcaron distintas etapas de cada club, convirtiendo vestimenta y tradición en un elemento relevante durante el calendario competitivo. Según consignó LaLiga, la acción propone “la colección que nunca pasará de moda” y proyecta la historia deportiva como tendencia actual.

El director de la Oficina de Clubes de LaLiga, Jaime Blanco, explicó que la Jornada Retro representa “una oportunidad única” para rendir homenaje a la historia de los clubes y los símbolos que identificaron a varias generaciones de seguidores. Blanco señaló que esta acción permite conectar el pasado y el presente, generando experiencias que refuerzan el vínculo emocional entre los equipos y su afición. Además, puntualizó la importancia de que la colección se presente en la principal cita de la moda española, considerándola como “el escaparate perfecto” para proyectar la identidad futbolística más allá del estadio y ubicarla en el centro de la conversación cultural y creativa.

Según detalló LaLiga, la puesta en escena desbordará el uso de las camisetas dentro del campo y trascenderá los partidos, implicando diversos elementos del ecosistema deportivo. Clubes, figuras históricas, talentos actuales, patrocinadores y otros actores participarán en la celebración. Entre las propuestas se incluirá la colección LEGENDS, The Home of Football, un espacio dedicado a recoger la historia del fútbol mundial, que será protagonista relevante dentro del proyecto a lo largo de los próximos meses.

El despliegue abarcará también el entorno audiovisual, en el que se han previsto grafismos retro, una identidad visual adaptada y narrativa específica tanto para la televisión como para plataformas digitales. Estas medidas, junto con distintas acciones presenciales y en redes sociales, buscan ampliar la visibilidad de la Jornada Retro antes y después de su realización, fortaleciendo la coherencia y el alcance de la acción, según reportó LaLiga.

Durante las próximas semanas se divulgarán los diseños exactos de las prendas que utilizarán los clubes en el evento. Esta estrategia se integra en la campaña “42 legados, 42 formas de ganar”, que promueve la transmisión y evolución del apego hacia los equipos a lo largo del tiempo. LaLiga informó que, a través de este enfoque temático, la organización reitera su apuesta por mantener la identidad de los clubes y generar experiencias que celebren la memoria de sus aficiones mientras se proyectan hacia el futuro.