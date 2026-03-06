Agencias

La UME se incorpora a la búsqueda de Pablo Cebolla y Ares Miguel en la capital aragonesa

Guardar

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado este viernes al dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla y Ares Miguel en Zaragoza, que continúa bajo coordinación del Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

En concreto, se suman a las labores los equipos de búsqueda subacuática, cinológicos de búsqueda de restos humanos, equipos de drones y de búsqueda en orillas. Además del puesto de mando fijo en las instalaciones de la UME en la Base Aérea de Zaragoza y el puesto de mando móvil en las instalaciones de Policía Nacional.

Durante la jornada de este viernes, la UME realizará reconocimientos y tomas de contacto con las zonas de trabajo asignadas y de embarcaderos y toma de contacto de los perros con la zona donde se van a realizar búsquedas.

El joven Pablo Cebolla, de 20 años y originario de Alhama de Aragón (Zaragoza), desapareció en la ribera del Ebro, en el municipio de Zaragoza, en la noche del pasado 13 de febrero.

Por su parte, Ares Miguel Tiziano, también de 20 años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue visto por última vez en la capital aragonesa el pasado 20 de noviembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas abre una consulta para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en la UE

El Ejecutivo comunitario recoge opiniones sobre propuestas que facilitarán el acceso a residencias dignas en ciudades y destinos turísticos, mientras prepara una normativa centrada en ofrecer recursos a autoridades locales frente a alquileres temporales en alza

Bruselas abre una consulta para

UEFA sanciona al Real Madrid por "comportamiento discriminatorio" en la grada del Santiago Bernabéu

La entidad europea impuso una multa económica y una sanción condicional tras identificar a un seguidor realizando un saludo nazi antes del duelo frente al Benfica, según informaron tanto el organismo regulador como el club madrileño en diversos comunicados

UEFA sanciona al Real Madrid

La brasileña Petrobras dispara un 160% su beneficio en 2025, hasta los 16.966 millones de euros

Pese al retroceso de los ingresos anuales, la petrolera reportó un salto notable en sus utilidades y en sus inversiones, atribuyendo la mejora a una estrategia centrada en disciplina financiera y mayor eficiencia, según su director financiero

La brasileña Petrobras dispara un

Xiaomi lanza 'miclaw', una IA autónoma que permite ejecutar cualquier tarea en su ecosistema desde el móvil

La compañía china impulsa su ecosistema tecnológico al integrar una solución inteligente capaz de gestionar múltiples funciones personalizadas en dispositivos, con razonamiento propio, memoria avanzada y protección de datos local, según detalla Xiaomi en su web oficial

Xiaomi lanza 'miclaw', una IA

La amenaza de Trump sobre España es "imposible de ejecutar" y "contraproducente para EEUU", según analistas

Expertos sostienen que la advertencia del mandatario estadounidense carece de fundamento legal, perjudicaría intereses de Washington y no sería efectiva, aunque advierten que la dependencia energética española de Estados Unidos representa el único riesgo concreto en la relación bilateral

La amenaza de Trump sobre