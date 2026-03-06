La UME se incorpora a la búsqueda de Pablo Cebolla y Ares Miguel en la capital aragonesa

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado este viernes al dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla y Ares Miguel en Zaragoza, que continúa bajo coordinación del Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

En concreto, se suman a las labores los equipos de búsqueda subacuática, cinológicos de búsqueda de restos humanos, equipos de drones y de búsqueda en orillas. Además del puesto de mando fijo en las instalaciones de la UME en la Base Aérea de Zaragoza y el puesto de mando móvil en las instalaciones de Policía Nacional.

Durante la jornada de este viernes, la UME realizará reconocimientos y tomas de contacto con las zonas de trabajo asignadas y de embarcaderos y toma de contacto de los perros con la zona donde se van a realizar búsquedas.

El joven Pablo Cebolla, de 20 años y originario de Alhama de Aragón (Zaragoza), desapareció en la ribera del Ebro, en el municipio de Zaragoza, en la noche del pasado 13 de febrero.

Por su parte, Ares Miguel Tiziano, también de 20 años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue visto por última vez en la capital aragonesa el pasado 20 de noviembre.