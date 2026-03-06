Agencias

La amenaza de Trump sobre España es "imposible de ejecutar" y "contraproducente para EEUU", según analistas

La amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cortar todas las relaciones comerciales con España por negarse a ceder sus bases militares para bombardear Irán es "jurídicamente imposible de ejecutar, económicamente contraproducente para los propios intereses de EEUU y políticamente hueca en el contexto del derecho internacional y el reglamento europeo", según el analista de mercados Franco Macchiavelli.

Tal y como reconoce el experto financiero, el primer problema de Trump para llevar a cabo su amenaza es que España no tiene política comercial propia. Desde el Tratado de Roma de 1957, esta política es competencia exclusiva de la Unión Europea (UE). "España no negocia aranceles, no firma tratados comerciales bilaterales y no puede ser objeto de sanciones comerciales unilaterales sin que esas sanciones afecten automáticamente a los otros 26 Estados miembros de la UE", explica Macchiavelli.

Además, el presidente de los EEUU tampoco podría invocar el instrumento legal basado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Sobre esta norma, que otorgaría a Trump poderes extraordinarios en materia de comercio exterior bajo declaración de emergencia internacional, el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó la "no potestad general para imponer aranceles", argumenta el analista.

LA BALANZA COMERCIAL EN FAVOR DE ESPAÑA

Asimismo, y aunque bajo la legalidad vigente queda claro que es inaplicable, Macchiavelli reivindica que "la balanza comercial le da la razón a España y no a Trump".

Durante el pasado año, el país ibérico exportó a EEUU bienes por valor de 16.700 millones de euros, mientras que importó 30.100 millones. En consecuencia, el déficit comercial es de España, no de Estados Unidos. "Venden casi el doble de lo que compran en bienes físicos, y esa brecha se amplificó aproximadamente un 34% en 2025. Si alguien tiene incentivos económicos para no romper esta relación, es precisamente Estados Unidos", atestigua el experto.

En cuanto al comercio de servicios --turismo, servicios financieros y consultoría-- la balanza se invierte. España tiene un superávit que ha pasado de 1.000 millones de euros en 2013 a más de 10.500 millones en 2024, lo que implica que se ha multiplicado por 10 en una década.

No obstante, Macchiavelli reconoce que existe un punto crítico: la energía. En este sector España tiene una dependencia real, pues EEUU es el primer proveedor de Gas Natural Licuado (GNL) y de crudo.

"Esta dependencia es sensible a nivel estructural, y pese a que pueda ser diversificable a medio plazo, en el contexto más inmediato de crisis en el Estrecho de Ormuz, este sería el único flanco donde la amenaza de Trump tiene mordiente real", defiende.

Del lado exportador, los sectores españoles con exposición real son el agroalimentario de calidad (aceite de oliva y vino), maquinaria, material eléctrico e industria de la moda. En cifras, el país norte-americano concentra cerca de un cuarto de las exportaciones españolas fuera de la UE.

Con todo, Macchiavelli considera que la amenaza de Trump es "ruidosa". "No hay base legal para ejecutarlas, la lógica económica para hacerlo es contraproducente (salvo en materia energética), y lo más relevante, la narrativa geopolítica para sostener dicho conflicto es la peor posible", zanja.

