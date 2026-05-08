Indonesia busca a 17 senderistas desaparecidos tras la erupción del volcán Dukono

Yakarta, 8 may (EFE).- Las autoridades de Indonesia buscan a 17 senderistas desaparecidos este viernes tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país.

La agencia de rescates indonesia, Basarnas, indicó en un comunicado que ha activado un operativo para evacuar a casi una veintena de personas atrapadas en el monte -6 de ellas singapurenses y 11 indonesias- en el que participan también militares y efectivos policiales de la provincia de Maluku del Norte.

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La erupción, que se prolongó más de 16 minutos, ocurrió a las 7:41 hora local (22:41 GMT del jueves) y estuvo acompañada de fuertes estruendos, según la agencia de vulcanología del país del Sudeste Asiático.

Una "densa" columna eruptiva se elevó hasta unos 10.000 metros sobre la cumbre del volcán, con humo cuyo color "variaba del blanco al gris y al negro", de acuerdo con el ente.

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"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental", alertaron las autoridades.

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

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Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada.

El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 están activos y 65 son considerados peligrosos.

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En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas.

El pasado noviembre, las autoridades evacuaron a cerca de 1.000 personas, incluidos más de un centenar de alpinistas, tras la erupción del volcán Semeru, en la isla de Java, una de las más densamente pobladas del mundo. EFE

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