Javier Tebas: "Con Vinícius siempre hay un equipo especial para ver si sufre gritos racistas"

La adopción de equipos especiales de vigilancia en los estadios para identificar cualquier acto racista dirigido a Vinícius Junior ha permitido detectar incidentes incluso cuando el propio jugador brasileño no ha percibido manifestaciones de odio. Tal como informó Europa Press, Javier Tebas, presidente de LaLiga, detalló que la organización de la competición mantiene personal específico en partidos fuera de casa del Real Madrid para supervisar posibles agresiones verbales de carácter racista hacia el futbolista. El dirigente aseguró que, ante la identificación de comportamientos discriminatorios en las gradas, la liga ha procedido a la expulsión inmediata de los espectadores involucrados, con el objetivo de reforzar la prevención y la reacción ante este tipo de situaciones.

Según publicó Europa Press, desde el incidente que afectó a Vinícius Junior en un partido celebrado en Valencia, LaLiga intensificó sus controles, lo que ha derivado en una mayor cantidad de denuncias formales sobre casos de racismo. Javier Tebas destacó que la percepción pública de que estos hechos han aumentado responde a que ahora se denuncian más que antes, no necesariamente a un incremento en su ocurrencia. De acuerdo con Tebas, el método para enfrentar estos episodios se basa en detectarlos y actuar, revisando grabaciones de vídeo y audio disponibles ante cualquier indicio reportado. Además, el presidente de la liga hizo énfasis en que la prevención y la respuesta activa son fundamentales para combatir manifestaciones racistas en los estadios.

En relación con las sanciones impuestas por la UEFA al Real Madrid debido a la conducta discriminatoria de algunos aficionados, Javier Tebas valoró como adecuada la decisión de cerrar parcialmente algunas gradas, siempre y cuando así lo estipule la normativa vigente. Europa Press recogió sus palabras, en las que sostuvo que este tipo de cierre parcial debe considerarse una medida apropiada, frente a la alternativa de clausurar completamente un estadio ante este tipo de actos.

Otro asunto abordado por Tebas, de acuerdo con Europa Press, fueron las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona convocadas para el domingo 15 de marzo. El presidente de LaLiga señaló que respetará la elección de los socios y que confía en que cualquiera de los dos candidatos estará bien al frente de la institución, recordando su conocimiento de ambos y su relación previa con Joan Laporta, quien ya ostentó la presidencia anteriormente.

Europa Press también reportó declaraciones de Javier Tebas acerca de la Jornada Retro promovida por LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, que tendrá lugar durante el fin de semana comprendido entre el 10 y el 13 de abril. El presidente explicó que el Real Madrid ha optado por no participar en esta iniciativa y que algunos clubes como el FC Barcelona, el Rayo Vallecano y el Getafe han experimentado dificultades por la llegada tardía de las prendas destinadas al evento. Tebas resaltó que esta jornada cuenta con la implicación activa de numerosos clubes y anticipó que atraerá la atención internacional, señalando la expectativa positiva que rodea el regreso simbólico al pasado que constituye la propuesta de LaLiga para esas fechas.