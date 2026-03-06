Irán anuncia una ofensiva con drones contra Tel Aviv

Un portavoz militar del cuartel general de Jatam al Anbiya anunció que las operaciones de Irán contra sus adversarios se intensificarán y abarcarán más territorios en los días venideros, según declaraciones recogidas por medios oficiales y citadas por la cadena estatal IRIB. Este posicionamiento se da en medio de un contexto de represalias tras el ataque militar efectuado días antes contra Teherán y otras regiones de Irán, acción atribuida a Estados Unidos e Israel. La noticia principal, reportó IRIB, detalla que Teherán ha lanzado una ofensiva con drones contra la ciudad de Tel Aviv, marcando una escalada significativa en el conflicto.

Según lo difundido por el medio estatal iraní, el Ejército de Irán justificó el envío de aeronaves no tripuladas sobre la capital israelí argumentando que se trata de una reacción a lo que denominaron ataques “ilegales e injustificados” por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes. En el comunicado dirigido al público a través de la televisión estatal, las autoridades iraníes enfatizaron que la respuesta busca defender la soberanía frente a lo que consideran agresiones de regímenes extranjeros.

Conforme a lo publicado por IRIB, la represalia con drones ocurre en un escenario de intensificación bélica, pues ataques masivos de Israel y Estados Unidos han impactado diversas posiciones en territorio iraní durante los días previos. Como parte de su respuesta, Irán no solo ha apuntado contra Tel Aviv, sino que ha desplegado ofensivas con misiles y drones dirigidas tanto a instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo como a objetivos ubicados en países vecinos, como Turquía, Azerbaiyán y Chipre.

Portavoces del Ejército de la República Islámica han subrayado que las operaciones planteadas no se limitarán a acciones puntuales. Ibrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por los medios oficiales y reportadas por IRIB, anticipó una escalada en la magnitud y frecuencia de los ataques dirigidos contra las posiciones identificadas como enemigas.

El ambiente regional muestra un incremento de las hostilidades, según el relato proporcionado por IRIB. Los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos han provocado que se intensifique la inseguridad en distintas zonas del Oriente Medio, no solo en las respectivas capitales, sino también afectando a terceros países por la expansión de los ataques.

El origen de este episodio reciente se vincula con una ofensiva realizada el pasado sábado por fuerzas estadounidenses e israelíes sobre Irán, acción que ha sido el desencadenante directo de la respuesta iraní. En las últimas horas, la propagación del conflicto ha generado preocupación por una cadena de acciones y reacciones armadas que no han mostrado indicios de aminorar, según consignó IRIB.

Del mismo modo, el Ejército iraní utilizó las plataformas oficiales para reiterar la legitimidad de su accionar, insistiendo en que las operaciones tienen como fin contestar a lo que denuncian como actos hostiles y criminales realizados contra la integridad de su territorio y población, reportó IRIB.

Analistas internacionales citados por medios iraníes describen la situación como una de las más complejas ocurridas en la región en las últimas décadas, con la amenaza de una escalada que podría involucrar a más actores y escenarios, según informes reiterados por la cadena estatal.

La ofensiva con drones sobre Tel Aviv representa un punto de inflexión en las tácticas empleadas dentro del actual conflicto, ya que incorpora un método de ataque que facilita golpear objetivos estratégicos evitando la exposición directa de fuerzas terrestres. De acuerdo con las declaraciones difundidas por los medios oficiales iraníes, las aeronaves no tripuladas utilizadas en esta operación forman parte de un arsenal tecnológico avanzado, diseñado para operar en situaciones de alta tensión.

Los gobiernos involucrados no han emitido, hasta el momento del último reporte de IRIB, declaraciones que indiquen un intento de desescalar las hostilidades. Representantes militares de la República Islámica han citado la necesidad de mantener la capacidad de respuesta abierta para enfrentar potenciales nuevas ofensivas de sus adversarios.

El despliegue de misiles y drones hacia destinos en Turquía, Azerbaiyán y Chipre pone de relieve el alcance regional de la crisis, según la cadena estatal iraní. Estos movimientos estratégicos buscan, según la interpretación de fuentes iraníes, limitar las capacidades de proyección de fuerzas estadounidenses e israelíes en zonas estratégicas circundantes.

El enfrentamiento directo en Tel Aviv constituye el último eslabón de una secuencia de choques militares que han elevado los niveles de alerta en Oriente Medio. Los voceros oficiales citados por IRIB advirtieron que el conflicto podría expandirse a otras áreas si se mantiene la actual dinámica de ataques y respuestas.

Conforme continúa el intercambio de acciones armadas, la región enfrenta una incertidumbre considerable en cuanto a la estabilidad futura. El seguimiento a los movimientos militares de Irán, Israel y Estados Unidos indica la posibilidad de que el conflicto persista más allá de los próximos días, apuntó el medio estatal iraní.