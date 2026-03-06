Irán acusa a EEUU e Israel de ataques "indiscriminados" contra civiles, incluidos hospitales o zonas residenciales

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeed Iravani, puso el foco en el ataque a un pabellón deportivo en Lamard, provincia de Fars, mientras las jugadoras de voleibol entrenaban en el interior: el saldo fue de más de 18 mujeres atletas muertas y alrededor de 100 heridas. A partir de este ejemplo, el diplomático resaltó el impacto de los bombardeos en infraestructuras civiles, la muerte de niños y la gravedad de los hechos, acusando públicamente a Estados Unidos e Israel de planificar estos ataques, que califica como “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”. Así lo reportó Europa Press el viernes, durante una comparecencia del funcionario en Nueva York.

Según informó Europa Press, Iravani enumeró una serie de blancos civiles alcanzados en los últimos días, incluyendo aeropuertos, escuelas, hospitales, centros de salud, mezquitas, sedes policiales y equipamientos residenciales. El embajador denunció que la destrucción deliberada de estas infraestructuras tiene como objetivo “aterrorizar a los civiles, masacrar a personas inocentes y causar la máxima destrucción y sufrimiento”. Subrayó que los ataques sobre ciudades iraníes y zonas densamente pobladas se realizaron “sin distinción”, lo que, según su criterio, refuta las afirmaciones tanto de Washington como de Tel Aviv de que sólo se han atacado objetivos militares.

En su comparecencia, Iravani puntualizó que durante el primer día de los ataques en cuestión una escuela primaria de niñas en el sur de Irán fue bombardeada, resultando en la muerte de 175 alumnas. Más de la mitad de las víctimas sólo pudieron ser identificadas por pruebas de ADN, según detalló el diplomático, que atribuyó el bombardeo a la intervención conjunta de Estados Unidos e Israel. Además, confirmó que en la actualidad se han contabilizado más de 180 menores fallecidos en todo el país como consecuencia de los bombardeos y que decenas más han resultado heridos, mientras que más de 20 escuelas han sido también afectadas.

El medio Europa Press consignó también las declaraciones de Iravani sobre la reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El representante iraní afirmó que han cursado repetidas comunicaciones para solicitar una intervención, pero que hasta la fecha el Consejo “ha permanecido en silencio” y “ha optado por hacer la vista gorda” ante lo que describe como graves violaciones al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Sobre la naturaleza de la respuesta iraní, Iravani manifestó que el país persa “ejerce su derecho legítimo a la autodefensa”, tal como establece el artículo 51 de la Carta de la ONU, y calificó las acciones de defensa como “legales, necesarias y proporcionadas”. Insistió que no buscan una escalada del conflicto ni una guerra, pero subrayó que la República Islámica salvaguardará su soberanía y su integridad territorial ante cualquier agresión. Añadió que las autoridades están investigando los ataques contra ubicaciones no consideradas objetivos militares, señalando que las primeras indagaciones apuntan a que estos incidentes podrían haber derivado de “intercepciones o interferencias” de los propios sistemas de defensa estadounidenses, cuyas acciones pudieron desviarse de los blancos previstos, según la información inicial recabada.

El diplomático iraní también abordó la cuestión de la posible utilización de territorios de otros Estados para operaciones armadas, recalcando, según Europa Press, que “cada estado tiene la obligación de no permitir que su territorio sea usado para actos de agresión contra otros estados” y reiterando que las autoridades de Teherán no tienen intención de iniciar un conflicto mayor, pero tampoco renunciarán a ejercer sus derechos.

En otro tramo de su intervención, Iravani respondió a declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la elección de un nuevo líder supremo en Irán. El embajador afirmó que estas afirmaciones “constituyen una clara violación de los principios de no interferencia en los asuntos internos de los estados”, tal como consagra la Carta de Naciones Unidas. Iravani aseguró que la sucesión del máximo cargo político y religioso de la República Islámica sólo se realizará conforme a la Constitución iraní y por voluntad exclusiva del pueblo, excluyendo cualquier injerencia extranjera.

Europa Press publicó que Iravani abandonó la sala sin responder preguntas de la prensa tras hacer su exposición, dando cierre a una comparecencia marcada por la denuncia de acciones armadas contra infraestructuras civiles, la acusación directa sobre Estados Unidos e Israel, y la crítica al papel del Consejo de Seguridad por su falta de actuación ante las comunicaciones presentadas por el gobierno iraní.