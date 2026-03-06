Estados Unidos levanta sanciones para que sus empresas puedan explotar oro en Venezuela

El alcance de la nueva licencia general emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos queda determinado por una serie de limitaciones precisas relacionadas con el origen y la forma de pago en las transacciones, así como por la exclusión de actores de países sancionados. Según informó El País, la autorización permite a las compañías estadounidenses realizar actividades comerciales con oro venezolano, aunque restringe operaciones que impliquen métodos de pago considerados no convencionales o que estén vinculadas a criptomonedas oficiales, pagos en especie o canjes de deuda. La medida tampoco abarca contratos en los que participen personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y excluye a empresas constituidas en Venezuela o bajo sus leyes.

De acuerdo con El País, la decisión de eliminar las restricciones en el sector aurífero para empresas estadounidenses fue anunciada este viernes, señalando el levantamiento de las sanciones que impedían la explotación, importación y comercio de oro venezolano por parte de firmas de Estados Unidos. Esta medida se produce después del restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos gobiernos, un paso acordado con el objetivo de promover tanto la estabilidad política como la recuperación económica y la reconciliación nacional en Venezuela.

La licencia general permite la exportación, venta, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de oro de origen venezolano con destino a Estados Unidos, según consignó El País. Además, autoriza a las empresas estadounidenses el refinado de mineral venezolano en suelo estadounidense y abre la posibilidad de que estas compañías revendan o exporten el oro como materia prima a terceros países. La nueva política supone la eliminación de restricciones que habían estado vigentes en el comercio bilateral de este recurso natural estratégico.

El medio El País detalló que las limitaciones introducidas buscan evitar operaciones financieras que utilicen mecanismos alternativos de pago, considerados poco transparentes, o que impliquen algún tipo de compensación no regulada, como canjes de deuda o transferencias en monedas digitales oficializadas por el gobierno venezolano. Se establece de manera explícita que los negocios autorizados deben mantenerse dentro de un marco de lo que las autoridades estadounidenses consideran condiciones de pago comercialmente razonables.

Las compañías estadounidenses que busquen beneficiarse de esta nueva autorización deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción si participan personas localizadas en países sometidos a sanciones por el gobierno de Estados Unidos. Entre los países excluidos figuran Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como empresas constituidas o que operen bajo la legislación venezolana, precisó El País. De esta manera, la administración estadounidense refuerza su marco de control sobre el alcance geográfico y jurisdiccional de la disposición.

Todos los acuerdos que se celebren bajo el amparo de esta licencia estarán sujetos a la jurisdicción y legislación de Estados Unidos. En caso de surgir disputas legales relacionadas con los negocios de oro entre compañías de ambos países, los litigios deberán resolverse ante cortes estadounidenses, agregó El País. Esta cláusula garantiza que las autoridades estadounidenses mantengan control legal sobre los contratos e inversiones surgidas tras la flexibilización parcial de las sanciones.

La publicación de la licencia general se da luego de que Washington y Caracas alcanzaran un entendimiento sobre el futuro de sus relaciones diplomáticas y consulares. Las conversaciones recientes, reportó El País, evidencian la voluntad de ambas partes de avanzar en una agenda que priorice la recuperación económica del país sudamericano y el impulso de mecanismos para la reconciliación interna, tras años de restricciones impuestas en respuesta a la crisis política venezolana.

Esta iniciativa responde al intento de la administración estadounidense de favorecer una reactivación económica controlada en Venezuela y de incentivar a empresas estadounidenses a participar en la cadena de valor de uno de los sectores más importantes para el país latinoamericano. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han recalcado que persistirá una estricta vigilancia sobre los términos de las operaciones, excluyendo fórmulas de pago o socios internacionales que puedan comprometer los objetivos de seguridad financiera y política esgrimidos por la Casa Blanca.

Del mismo modo, El País informó que la disposición busca crear un marco regulatorio que permita a las compañías estadounidenses ingresar o reintegrarse en el mercado aurífero venezolano, mientras se limita la posibilidad de que el recurso sea utilizado para eludir sanciones internacionales o fortalecer alianzas con actores considerados adversarios estratégicos por Washington. La coordinación entre ambos países, plasmada en el restablecimiento de los canales diplomáticos, influye directamente en la resolución de temas económicos y de gobernanza que afectan tanto a la población venezolana como a los intereses de empresas estadounidenses.

Esta flexibilización parcial se interpreta dentro de la tendencia de reconfiguración de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Según El País, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas fue presentado con la intención de promover estabilidad política y reanimar la economía venezolana, motivando el retorno de compañías extranjeras y la puesta en marcha de inversiones que, en teoría, podrán contribuir a la recuperación de sectores productivos clave bajo un marco regulado y supervisado por las autoridades estadounidenses.