España y Portugal "sellan una alianza" frente a la emergencia climática:"Los terraplanistas hoy se llaman negacionistas"

El Gobierno y el Ejecutivo portugués han firmado este viernes una declaración conjunta frente a la emergencia climática, "sellando una alianza por la seguridad climática", con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en Huelva (Andalucía). Con ella, ambos países van a fortalecer su cooperación en materia de protección civil y emergencias.

"Hace más de 500 años un portugués y un español lideraron la primera expedición de circunnavegación alrededor del planeta y demostraron que la tierra era redonda, desafiando por tanto a los terraplanistas de entonces. Bueno, cinco siglos después los terraplanistas que cuestionaban a Magallanes y al Cano se llaman los negacionistas climáticos", ha señalado Sánchez.

Además, el presidente ha avanzado que España y Portugal también van a reforzar su colaboración en el ámbito de la constelación atlántica, conformada por 16 satélites de observación. "Nos van a permitir prevenir mejor las inundaciones que se puedan suceder, los incendios, las olas de calor que puedan sufrir ambos países", ha indicado.

Entre otros acuerdos, España y Portugal han firmado una Declaración conjunta frente a la emergencia climática y un Memorando de entendimiento en materia de protección civil y emergencias.