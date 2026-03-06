El piloto español Toni Bou alarga su leyenda en X-Trial y alcanza su 39º título de campeón del mundo

El piloto español Toni Bou ha sumado un total de 98 victorias y 116 podios en 128 participaciones en el Mundial de X-Trial desde 2007, según detalló el equipo Repsol Honda HRC en su más reciente comunicado. Este viernes, Bou se consolidó como campeón del mundo de X-Trial por vigésima vez en su carrera, tras vencer en la octava prueba del campeonato, celebrada en Chalon-sur-Saône, Francia. De acuerdo con el equipo Repsol Honda HRC, esta séptima victoria en ocho pruebas disputadas en la temporada le permitió asegurar matemáticamente el título a falta de dos citas para el cierre de la competición.

Según publicó Repsol Honda HRC, pese a no encontrarse en plenitud física, Bou ha mantenido una hegemonía sin precedentes en la disciplina. El único resultado fuera de la primera posición en la temporada 2026 fue el segundo lugar alcanzado en Isla Reunión. La escudería calificó como "extraordinarios" los números obtenidos por el piloto catalán, haciendo referencia a la larga serie de éxitos desde su llegada al equipo.

Tal como reportó Repsol Honda HRC, el dominio de Bou no se limita a las pruebas bajo techo. En el Mundial de TrialGP, que se disputa al aire libre, Bou acumula 166 victorias en 279 participaciones y un total de 224 podios, cifras que lo sitúan como el piloto con mayor cantidad de títulos y triunfos en la historia del trial. La formación destacó que desde su incorporación, Bou no ha cedido el liderazgo mundial, manteniendo una racha de títulos sin pausa.

El equipo enfatizó que Bou se ha convertido en el referente histórico de la especialidad y su hegemonía define una era en el trial internacional. Repsol Honda HRC subrayó la importancia de los logros obtenidos por el piloto, quien ha sabido mantenerse en lo más alto de la disciplina tanto en el X-Trial como en el Mundial al aire libre, logrando un total de 39 títulos mundiales que lo posicionan a la cabeza del palmarés global del deporte.

Según la escudería, la próxima temporada de TrialGP comenzará en mayo de 2026, donde Bou buscará enfrentar nuevos retos y seguir ampliando su trayectoria profesional, que ya alcanza cifras históricas. Repsol Honda HRC remarcó que el catalán buscará el objetivo de aproximarse a los 40 títulos mundiales, continuando así una carrera en la que ha resultado imbatible desde su debut en los grandes campeonatos internacionales.

Además, el comunicado subrayó que la regularidad de Bou en la élite se evidencia en la escasa presencia de derrotas y su constante capacidad para subir al podio. Estos resultados han llevado al piloto y a su escudería a definir una era de dominio absoluto que, según la nota oficial, no encuentra precedentes en la disciplina.

El equipo concluyó el comunicado elogiando la resiliencia y la constancia de Bou, destacando que su rendimiento ha sido clave para el crecimiento del trial y para la consolidación del equipo en los primeros puestos del panorama mundial. Según Repsol Honda HRC, la figura de Bou seguirá ligada a la búsqueda de nuevas metas, con desafíos futuros tanto en competiciones bajo techo como al aire libre, reforzando su papel central en la historia del motociclismo de trial.