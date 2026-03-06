Agencias

El National Videogame Museum adquiere el prototipo más antiguo conocido de la consola Nintendo Playstation

El National Videogame Museum de Estados Unidos ha adquirido para su colección la pieza de 'hardware' Sony MSF-1, el prototipo más antiguo concido de la consola fabricada por Nintendo y Sony conjuntamente.

A finales de la década de 1980 y principios de 1990, Nintendo y Sony trabajaron en el desarollo de una videoconsola, conocida como Nintendo Playstation, que finalmente no vio la luz tras la decisión de Nintendo de asociarse con Phillips, lo que desembocó en el nacimiento de la consola PlayStation. Su principal característica era que permitiría incorporar juegos en CD.

Aunque la consola no se comercializó, aún se conservan algunos de los prototipos, como el Sony MSF-1, que es el "prototipo más antiguo conocido", según ha anunciado el El National Videogame Museum de Estados Unidos.

En una publicación en la red social X, el museo ha celebrado la incorporación de esta reliquia a su colección: "Este Sony MSF-1 es el dispositivo de 'hardware' de Nintendo Playstation más antiguo que se conoce y el sistema de desarrollo original para el accesorio de CD para Super Nintendo planeado por Sony. ¡Es la única unidad conocida que existe!"

Además de este Sony MSF-1,también han aparecido otros prototipos, como el adquirido por el fundador de Pets.com y Toys.com, Greg McLemore, por 360.000 dólares (316.000 euros) en una subasta. Un prototipo que perteneció al primer presidente y director ejecutivo de Sony Computer Entertainment, Olaf Olaffson.

