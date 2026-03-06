El FMI calcula que una subida sostenida del 10% en el coste de la energía añade cuatro décimas de inflación

El impacto de las interrupciones en el turismo y el comercio como consecuencia de la tensión geopolítica ha despertado inquietud respecto al desempeño económico global, afectando especialmente a economías expuestas al final de la cadena de suministro y a países de bajos ingresos con elevados niveles de deuda. Según detalló Europa Press, los recientes aumentos en los precios de la energía, provocados por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ya han generado un entorno de mayor incertidumbre financiera, erosionando la confianza y alterando la estabilidad de los mercados.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este viernes, en declaraciones a BloombergTV recogidas por Europa Press, que un repunte sostenido del 10% en el precio de la energía durante un año podría sumar cuatro décimas al nivel de inflación, al tiempo que restaría entre una y dos décimas porcentuales al crecimiento económico. La economista explicó que la duración de esta situación resulta crucial para determinar sus efectos a largo plazo, y remarcó la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los precios y las divisas.

Según publicó Europa Press, Georgieva insistió en que los bancos centrales deben permanecer atentos tanto al comportamiento de los precios como a los movimientos en los mercados de divisas. Paralelamente, instó a las autoridades fiscales a gestionar con prudencia sus reservas, recomendando que se utilicen con cuidado, especialmente en contextos de elevada volatilidad e incertidumbre global. También sugirió aprovechar los períodos de estabilidad para reconstruir reservas que fueron agotadas durante la pandemia de Covid-19 y tras los impactos derivados de la guerra en Ucrania.

La directora del FMI subrayó que aquellos países que lograron reconstituir sus reservas en los últimos dos años, después de verse afectados por las crisis recientes, disfrutan actualmente de una posición más sólida para enfrentar nuevas perturbaciones. Sin embargo, advirtió que muchas economías avanzadas, que ofrecieron apoyo en crisis anteriores, ya no se encuentran en condiciones de brindar el mismo respaldo. Esto se traduce en una economía mundial que afronta las tensiones actuales desde una situación más frágil, tras la acumulación sucesiva de crisis.

De acuerdo con Europa Press, Georgieva expresó especial preocupación por los países de la zona Asia Pacífico, situados al final de las cadenas globales de suministro, quienes se exponen a impactos severos ante cualquier interrupción considerable en el abastecimiento de petróleo. Esta vulnerabilidad se une a la de las economías de bajos ingresos con elevadas cargas de deuda, para las cuales la situación se complicaría significativamente ante un escenario de precios energéticos elevados y recursos limitados.

En la entrevista difundida por Europa Press, Georgieva informó que en la actualidad existen 50 países que dependen de los programas del FMI para cubrir sus necesidades de balanza de pagos. Añadió que se prevé un aumento en la demanda de asistencia financiera por parte del Fondo, lo cual podría requerir tanto la ampliación de los programas vigentes como la creación de nuevos instrumentos de ayuda. Frente a este panorama, la directora del FMI remarcó la disposición del organismo para intervenir donde sea necesario y destacó que el Fondo reconoce su papel como pilar de estabilidad en un entorno global caracterizado por la incertidumbre.

El medio Europa Press destacó también la recomendación de Georgieva a los países para que tomen decisiones firmes y actúen con determinación, estableciendo políticas que fortalezcan sus fundamentos económicos y aseguren una gestión adecuada de sus recursos. Alertó que, bajo las condiciones actuales, los márgenes de maniobra resultan más estrechos y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis depende en buena medida de las estrategias adoptadas en años previos.

El análisis de los efectos de un encarecimiento sostenido en los costos energéticos, realizado por el FMI y presentado por su directora, se basa en las tendencias observadas en episodios pasados, como las fluctuaciones desencadenadas por conflictos internacionales o alteraciones inesperadas en el suministro. La inflación acumulada y la desaceleración del crecimiento se presentan, según consignó Europa Press, como consecuencias directas de estos episodios, cuyo alcance depende de la magnitud y la duración del shock.

En sus intervenciones citadas por Europa Press, Kristalina Georgieva reiteró el llamamiento al fortalecimiento de las reservas, la importancia de una vigilancia monetaria extrema y la necesidad de políticas fiscales prudentes ante un futuro incierto, donde las variables energéticas y las tensiones geopolíticas continúan poniendo a prueba la estabilidad de la economía global.