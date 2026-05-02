Zelenski habla con Fico y subraya importancia de mantener buenas relaciones

Berlín, 2 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado la importancia de mantener unas buenas relaciones con Eslovaquia tras conversar con el primer ministro, Robert Fico, a quien el Kremlin espera en el desfile militar del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi y quien ha bloqueado decisiones comunitarias sobre Ucrania.

"Es necesario mantener relaciones sólidas entre nuestros Estados, y ambos estamos interesados en ello", señaló Zelenski en un mensaje de su cuenta de Telegram tras hablar con Fico.

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Según Zelenski, el primer ministro eslovaco le trasladó el apoyo de Eslovaquia a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) y su disposición a compartir su experiencia en el proceso, por el que pasó hasta convertirse en Estado miembro en 2004.

El jefe de Estado ucraniano, que dijo que ambos trataron la posibilidad de reunirse próximamente en persona, invitó a Fico a Kiev y le agradeció su invitación para viajar a Bratislava.

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Se espera que Fico visite primero Moscú, ya que es uno de los invitados del presidente ruso, Vladímir Putin, al tradicional desfile en la plaza Roja del Día de la Victoria, que se celebra cada año el 9 de mayo.

Los Estados bálticos no le permiten volar sobre su espacio aéreo, por lo que Fico tendrá que dar una amplia vuelta para llegar a Moscú.

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La conversación entre Zelenski y el mandatario de Eslovaquia, que, junto con Hungría, ha bloqueado en diferentes ocasiones sanciones a Rusia y ayuda para Ucrania, se produjo después de la reanudación reciente del suministro de petróleo ruso a través de Ucrania por el oleoducto Druzhba.

El oleoducto, que lleva crudo ruso a Eslovaquia y Hungría, quedó dañado el pasado enero por ataques de Rusia y su reanudación era una de las condiciones para el desbloqueo de los 90.000 millones de euros en ayuda comunitaria para Ucrania adoptados en diciembre pasado y a la adopción del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú. EFE

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