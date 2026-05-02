EAU anuncia vuelta a la normalidad del tráfico aéreo tras levantar medidas por la guerra

Dubái, 2 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este sábado la reanudación de las "operaciones normales" de tráfico aéreo dentro del país tras el levantamiento de las medidas de precaución implementadas el 28 de febrero al comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

La Autoridad General de Aviación (GCAA) aseguró que la "reanudación de las operaciones normales de tráfico aéreo en el espacio aéreo de los EAU y el levantamiento de las medidas preventivas temporales", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

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Confirmó que la decisión se tomó tras "una evaluación exhaustiva de las condiciones operativas y de seguridad, en coordinación con las autoridades pertinentes, y recalcó la continuidad del monitoreo en tiempo real para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea".

La GCAA expresó su agradecimiento por "la cooperación de pasajeros y aerolíneas durante el período anterior y reafirmó la preparación de sus equipos técnicos y operativos para afrontar cualquier eventualidad.

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Al igual que otros países vecinos, como Catar, Kuwait y Baréin, Emiratos fue blanco de intensos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio del conflicto y hasta el anuncio de la tregua entre EE.UU. e Irán.

Las partes acordaron el pasado 8 de abril una tregua inicial de dos semanas tras 39 días de enfrentamientos, que posteriormente fue prorrogada de forma indefinida para dar margen a las negociaciones entre Teherán y Washington.

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Sin embargo, las conversaciones directas entre ambos permanecen estancadas ante la negativa iraní a sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo. EFE

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