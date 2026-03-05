Agencias

Zelenski asegura que EEUU ha pedido ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Oriente Próximo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este jueves de que ha recibido una petición oficial del Gobierno de Estados Unidos para colaborar en la defensa de Oriente Próximo en base a la experiencia que poseen para repeler los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas.

"He dado instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida", ha anunciado Zelenski en sus redes sociales, un medida de la que ya había venido hablando en los últimos días, si bien a cambio también de armamento.

"Ucrania apoya a los socios que contribuyen a garantizar nuestra seguridad y a proteger la vida de nuestro pueblo", ha remarcado Zelenski, quien en las últimas horas ya había conversado telefónicamente con las autoridades de varios países de la región, a los que ofreció los conocimientos de su país en este campo.

En una rueda de prensa este martes, Zelenski afirmó que la ayuda de Ucrania podría concretarse lo antes posible si los países del Golfo lograban persuadir al presidente ruso, Vladimir Putin, de decretar un alto el fuego en Ucrania.

"Entonces quienes hoy protegen nuestros cielos podrán ir y proteger o enseñar cómo proteger al mundo de los ataques iraníes, pero si nos están lanzando misiles, con todo respeto, nosotros estamos aquí y vamos a defender nuestro Estado", dijo.

