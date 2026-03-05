Agencias

Rusia y Ucrania intercambian 200 prisioneros de guerra

Las autoridades rusas han confirmado este jueves un intercambio con la parte ucraniana de 200 prisioneros de guerra, como parte de los acuerdos alcanzados durante las pasadas conversaciones celebradas en Ginebra, si bien se espera que 500 personas de uno y otro lado regresen a sus hogares hasta este viernes.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado del intercambio. Los prisioneros rusos recibirán las primeras asistencias médicas en Bielorrusia antes de ser trasladados a Moscú.

Por su parte, el jefe de la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania, el asesor presidencial Vladimir Medinski, ha informado este jueves que durante esta jornada y el viernes se producirá un intercambio de 500 prisioneros de uno y otro bando. "Lo principal es que nuestra gente regrese", ha dicho en redes sociales.

