Rusia asegura no tener "ninguna petición" de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva de EEUU e Israel

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia no ha recibido "ninguna petición" por parte de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"En este caso, no hay peticiones por parte de Irán", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre una posible petición de ayuda iraní, incluso sobre el suministro de armas, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Nuestra posición consistente es conocida por todos. No ha habido cambios", ha zanjado, sin más detalles.

Por otra parte, Peskov ha lamentado que se estén sumando cada vez más países a esta guerra y ha advertido nuevamente de las consecuencias negativas que tendrá para la región. Asimismo, ha subrayado que solo quienes la iniciaron pueden detenerla. "Esta guerra no es nuestra", ha manifestado.

"Desde el principio, hemos declarado nuestra postura de que cualquier guerra puede desestabilizar la región. Y eso es precisamente lo que estamos viendo", ha dicho el portavoz del Kremlin en declaraciones a la televisión estatal rusa.

Peskov ha señalado que Rusia no es capaz de detener una guerra que no ha empezado y ha instado a quienes sí lo hicieron a pararla. Mientras tanto, su país, ha explicado intentará minimizar los riesgos y velará por sus propios intereses "siempre que sea posible" y "sin importar cuán cínico puede llegar a sonar".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.