Miembros del BCE consideraron hace un mes que la tensión en O. Medio afectaría a inflación

Fráncfort (Alemania), 5 mar (EFE).- Algunos pocos miembros del Banco Central Europeo (BCE) consideraron en la reunión de principios de febrero que "las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían llevar a un aumento mayor de los precios de la energía".

Así lo reflejan las actas de esa reunión, que el BCE publicó este jueves y en la que todos los miembros del Consejo de Gobierno aprobaron por unanimidad mantener los tipos de interés en el 2 % porque consideraron que la inflación se debería estabilizar en el 2 % a medio plazo.

A comienzos de febrero el BCE consideraba que la incertidumbre comercial "podría justificar dejar inalterados los tipos de interés" y esperar a ver cómo evolucionaban algunos riesgos, según las actas.

"El nivel actual de los tipos de interés proporcionaba suficiente flexibilidad para actuar en respuesta a impactos" ya que existía el riesgo de que la inflación subiera, pero también de que bajara consideró el BCE en la reunión de febrero.

"Las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual, ante la continua posibilidad de grandes impactos sobre la inflación y el crecimiento en ambos sentidos", al alza y a la baja, añaden las actas de la reunión de febrero.

El BCE consideraba que la incertidumbre e imprevisibilidad iban a persistir.

Por ello era importante que el BCE estuviera abierto a todas las opciones, tanto a bajar como a subir los tipos de interés.

"Era importante para el Consejo de Gobierno mantener todas las opciones en cualquier dirección para las reuniones futuras y ser ágil para reaccionar rápidamente, si fuera necesario, a información nueva que cambiara las perspectivas o a grandes impactos", dicen las actas de la reunión de febrero.

El impacto grande ya se ha producido con la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El ataque de EEUU a Irán el pasado sábado ha encarecido mucho el precio del petróleo y el gas, por lo que la inflación puede subir y el BCE podría reconsiderar su política monetaria.

Los mercados ya no prevén que el BCE vaya a recortar sus tipos de interés de nuevo y que tampoco lo harán otros bancos centrales como la Reserva Federal (Fed) o el Banco de Inglaterra.

El BCE, de momento, considera que no hay prisa por subir los tipos de interés pero reconoce que la guerra en Irán puede influir en la inflación.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que la reacción a la guerra en Oriente Medio dependerá de la duración del conflicto.

"Si el conflicto es más duradero, entonces hay un riesgo de que cambien las expectativas de inflación", añadió de Guindos en la reunión europea del Instituto de Finanzas Internacionales celebrada en Bruselas.

De momento, de Guindos no sabe cuánto tiempo durará el conflicto, ni si tendrá una dimensión más global.

La incertidumbre era elevada antes de los ataques a Irán y ahora ha aumentado más.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo que la duración de la guerra en Irán determinará el impacto en los precios y que la estabilidad financiera no está en riesgo.

"No veo una razón hoy por la cual el BCE deba aumentar las tasas de interés", consideró Villeroy de Galhau este jueves en una entrevista con la emisora de radio francesa France Inter.

"Deberíamos evitar ser demasiado optimistas sobre la duración del conflicto en Irán", dijo este jueves el gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn.

Asimismo, Rehn espera que la guerra en Irán eleve la inflación a corto plazo y reduzca la demanda, lo que lleva a un crecimiento más moderado.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en una entrevista con el "Financial Times", publicada el martes, que la entidad "seguirá de cerca la situación en Oriente Próximo".

"La escala del impacto y las consecuencias para la inflación a medio plazo dependen de la amplitud y la duración del conflicto", añadió Lane.

El gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, consideró en una entrevista con Reuters que el BCE necesita ser flexible con respecto a su política monetaria ante la guerra en Irán.

No hay prisa por cambiar la política, pero el BCE está en alerta, según Stournaras.