Los Reyes inauguran la 45 edición de ARCO

Durante la jornada inaugural de ARCOmadrid 2026, los Reyes Felipe VI y Letizia saludaron a los galardonados con los premios dedicados al mecenazgo y a la innovación en el arte contemporáneo. Según consignó el medio fuente, entre los reconocidos en esta edición se encuentran Gabriel Calparsoro, quien recibió el Premio 'A' a la Colección Privada Nacional, junto a Olimpia Román, Carmen Corbera y Beatriz Barba, distinguidos con el Premio 'A' en Coleccionismo Joven, además de Juan Antonio Pérez-Simón, a quien se le ha otorgado el Premio 'A' Helga de Alvear.

La 45 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid se inauguró este jueves 5 de marzo en los pabellones de IFEMA Madrid, con la asistencia del jefe del Estado, la reina Letizia, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, la presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol y el presidente del Senado Pedro Rollán Ojeda, entre otros cargos institucionales, según informó el medio fuente. La apertura oficial comenzó a las 11:00 horas y marcó el inicio de una nueva edición de este evento considerado el encuentro más relevante del calendario artístico nacional.

Tal como publicó la fuente, la comitiva real inició su recorrido por el pabellón 7 de IFEMA, donde está prevista su tradicional visita a las galerías y exposiciones presentes en la feria. Esta actividad, que se ha convertido en una costumbre protocolaria, incluye la interacción directa con artistas, coleccionistas y premiados, lo que simboliza el respaldo institucional al desarrollo del arte contemporáneo en España.

El medio indicó que el evento ARCOmadrid, en su edición número cuarenta y cinco, sigue consolidando su posición dentro del panorama cultural internacional a través del reconocimiento a figuras que han impulsado la promoción y la protección del arte actual. Los premios entregados cada año durante la feria buscan destacar la labor de coleccionistas, jóvenes mecenas y figuras relevantes que han contribuido de manera significativa a la innovación y el crecimiento del sector.

Entre los galardonados que recibieron el saludo oficial de los Reyes destacan personalidades con trayectorias vinculadas al apoyo y la difusión del arte contemporáneo. Gabriel Calparsoro fue distinguido con el Premio 'A' Colección Privada Nacional, mientras que los Premios 'A' Coleccionismo Joven recayeron en Olimpia Román, Carmen Corbera y Beatriz Barba. Juan Antonio Pérez-Simón fue reconocido con el Premio 'A' Helga de Alvear, consolidándose como referente en el ámbito del coleccionismo internacional, según detalló la fuente original.

La celebración de ARCOmadrid representa un punto de encuentro fundamental para galeristas, artistas, coleccionistas y profesionales del sector. El evento reúne anualmente una amplia representación institucional, lo que refuerza su influencia y proyección tanto a nivel nacional como internacional, reportó la fuente. La presencia de autoridades y la entrega de premios reflejan la importancia que el Estado y los organismos públicos otorgan al impulso y la visibilidad del arte contemporáneo.

El desarrollo de la feria incluye una variada programación de exposiciones, actividades y encuentros profesionales que buscan fomentar el diálogo, la innovación y la colaboración dentro del sector artístico. El reconocimiento otorgado en esta edición a diferentes actores del mundo del arte subraya el compromiso de ARCOmadrid con la promoción de nuevas generaciones de coleccionistas y con el apoyo a proyectos que representen avances dentro de la creación contemporánea.

De acuerdo con el medio consultado, la asistencia de los Reyes y de altos cargos del Gobierno y del Parlamento evidencia el respaldo institucional al sector cultural y la voluntad de mantener a España como referente internacional en el ámbito del arte contemporáneo. ARCOmadrid 2026 se configura así como un espacio clave para el intercambio, la reflexión y el fortalecimiento de la comunidad artística en el país.