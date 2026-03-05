Los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy una reunión extraordinaria convocada por la escalada en Irán

El Consejo de Cooperación del Golfo participará en la próxima reunión extraordinaria que llevará a cabo la Unión Europea junto a sus ministros de Exteriores, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y economía frente a la creciente inestabilidad en Oriente Próximo. De acuerdo con el Consejo de la UE, este encuentro permitirá analizar en profundidad la situación derivada de los recientes ataques en la región y desarrollar una respuesta conjunta con los socios del Golfo ante los nuevos desafíos bélicos. La noticia principal radica en la convocatoria urgente realizada por la Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien ha llamado nuevamente a los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Irán tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, según consignó el mismo Consejo de la UE.

El medio informó que Kallas anunció desde Varsovia la realización de esta reunión extraordinaria para el jueves 5 de marzo, apenas cinco días después de la última convocatoria. Según publicó la Unión Europea, el nuevo Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) se desarrollará en formato virtual e iniciará a las 11.00 horas, permitiendo a los jefes diplomáticos mantener una discusión informal sobre la evolución en Irán y en Oriente Próximo en general.

En el encuentro participarán, además de Kallas y los ministros de Exteriores de los Estados miembros, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jassim Mohammed Al-Budaiwi, quien lidera los esfuerzos de coordinación entre Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para reforzar la unidad en materia económica y de seguridad. Según detalló el Consejo de la UE, la inclusión de este ente regional responde a la necesidad de abordar colectivamente las consecuencias de las recientes operaciones militares y evaluar mecanismos de cooperación internacional.

El domingo anterior, tras los ataques liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán, la Alta Representante europea reunió de forma extraordinaria a los ministros de Exteriores del bloque, lo que derivó en la publicación de un comunicado que instaba a la “máxima contención” respecto al conflicto bélico. Según reportó el Consejo de la UE, los titulares diplomáticos solicitaron salvaguardar a la población civil y el respeto absoluto al derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. En sus palabras, “Oriente Próximo tiene mucho que perder en una guerra abierta”.

En esa misma declaración, los ministros europeos criticaron los ataques de Irán hacia Estados vecinos, considerándolos “inexcusables”. También renovaron su respaldo al pueblo iraní, manifestando su “solidaridad con el pueblo iraní y su apoyo contundente a sus aspiraciones fundamentales” para un contexto en el que, señalaron, “sus derechos humanos universales y libertades fundamentales sean plenamente respetados”, según consignó el Consejo de la UE.

El Consejo de la UE añadió que el objetivo de la reunión extraordinaria de este jueves será examinar las posibles respuestas conjuntas de la Unión Europea frente al deterioro de la seguridad en Oriente Próximo y reforzar los lazos con los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en la gestión de la crisis. Se espera que los diplomáticos evalúen diferentes escenarios y expresen posiciones coordinadas ante el incremento de las hostilidades.

La convocatoria de Kaja Kallas ocurre en un contexto de tensión sostenida en la región tras la ofensiva del 28 de febrero, una operación que incrementó la preocupación internacional por una escalada bélica de mayor alcance. Tal como publicó el Consejo de la UE, esta iniciativa busca anticipar y mitigar potenciales repercusiones sobre la estabilidad regional. Además, la presencia del secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo refuerza el propósito de establecer una estrecha cooperación entre la Unión Europea y los estados del Golfo en materia de seguridad colectiva, según remarcaron fuentes comunitarias.

El Consejo de la UE remarcó que la situación sobre el terreno sigue siendo fluida, por lo que la videoconferencia de los ministros de Exteriores revisará la información actualizada y las posibles implicancias humanitarias y de seguridad, tanto para los intereses europeos como para la población local en los países involucrados en el conflicto.