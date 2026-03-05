Agencias

Los españoles Marta García e Íñigo Martínez de Albornoz rozan el podio en el Campeonato de Europa de Shahdagh

Guardar

Los esquiadores españoles Marta García Farrés e Íñigo Martínez de Albornoz han ocupado este jueves el cuarto puesto en la prueba del relevo mixto en esquí de montaña durante el Campeonato de Europa, que se está disputando en la estación de Shahdagh (Azerbaiyán).

Esta segunda jornada del Europeo de 'skimo' fue soleada, al contrario del día anterior, y brindó una final sénior de relevos mixtos donde un grupo compacto de equipos se mantuvo unido hasta la primera transición, donde ya lideraban Italia, Alemania, España, Suiza y Polonia.

La lucha por los puestos de cabeza siguió durante las tres primeras vueltas, pero el dúo suizo paulatinamente tomó el control de la carrera. Marianne Fatton y Thomas Bussard marcaron entonces un ritmo fuerte y constante, creando un hueco que los demás equipos no pudieron mitigar.

En la última vuelta, Bussard conservó esa cómoda ventaja, lo que permitió a la pareja suiza cruzar la línea de meta en 35:55.0 y asegurar otra medalla de oro para su país en este Europeo, ya que la propia Fatton en la víspera había ganado la final femenina del esprint.

Por detrás de los helvéticos, los italianos Alba De Silvestro y Michele Boscacci realizaron una carrera sólida hasta terminar segundos con un registro de 36:48.9, mientras que la dupla alemana formada por Tatjana Paller y Finn Hösch completó el podio con un tiempo de 37:12.0.

Detrás de los germanos, García Farrés y Martínez de Albornoz acabaron en la cuarta posición con su tiempo de 39:18.0 y fueron seguidos por el dúo polaco de Iwona Januszyk y Jan Elantkowski, quienes aseguraron ese quinto lugar con un tiempo de 40:35.4.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Veintisiete dan luz verde definitiva a las salvaguardas agrícolas del acuerdo con Mercosur

Bruselas establece procedimientos más ágiles para proteger cultivos europeos frente a importaciones desde Mercosur, permitiendo intervenciones rápidas ante posibles riesgos para el sector agrícola mediante nuevos umbrales y controles reforzados, a la espera de aval parlamentario europeo

Los Veintisiete dan luz verde

Irán afirma que "la teoría de la paz mediante la fuerza está manchada de sangre" tras ataque a una escuela

El principal asesor de seguridad iraní advirtió que la muerte de más de 150 personas en un bombardeo contra una escuela suma tensión, denunciando que Washington afrontará “miles de muertos y prisioneros” si lanza una operación terrestre sobre suelo iraní

Irán afirma que "la teoría

La JEC abre expediente sancionador a la ministra Elma Saiz por criticar al PP en Moncloa

El organismo electoral acordó iniciar una investigación formal contra la portavoz gubernamental tras considerar fundadas las denuncias de parcialidad y comentarios ofensivos proferidos durante una intervención oficial, petición impulsada por el principal partido de la oposición

La JEC abre expediente sancionador

La Copa de África Femenina se retrasa hasta verano de este año

La Copa de África Femenina

La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública

El jefe de la OMS advierte que la escalada del conflicto podría desencadenar incidentes en instalaciones atómicas, lo que, según él, representa un peligro creciente para millones y complica la asistencia hospitalaria en varios países de la región

La OMS alerta del riesgo