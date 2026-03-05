La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública

Las labores del Centro Logístico de Emergencias Sanitarias Mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Dubái se mantienen paralizadas ante la situación de inseguridad regional, lo que complica la distribución de suministros médicos y la asistencia hospitalaria transfronteriza, según consignó la propia agencia sanitaria. La OMS ya monitorea el impacto en la prestación de servicios médicos en países afectados, en medio de crecientes preocupaciones por las consecuencias sobre la salud pública derivadas de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con la OMS, el secretario general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió este jueves sobre la intensificación de las amenazas a las instalaciones nucleares en Irán debido a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Tedros manifestó que estos riesgos colocan a la región ante posibles graves efectos sanitarios. Durante una conferencia de prensa, señaló: "Está aumentando la amenaza de que las instalaciones nucleares se vean afectadas. Actualmente, cualquier compromiso a la seguridad nuclear podría tener graves consecuencias para la salud pública". Según información detallada por la OMS, esta preocupación se suma al impacto directo del conflicto, que ya ha provocado víctimas mortales y ataques a la atención sanitaria en varios países.

El balance actualizado por la OMS reporta casi 1.000 muertes en Irán relacionadas con la guerra, junto con 15 fallecimientos en Líbano, 13 en Israel y 11 en otros países del Golfo. La institución ha verificado un total de 13 ataques contra la atención sanitaria en territorio iraní y uno en Líbano. Estos incidentes han provocado la muerte de cuatro trabajadores sanitarios iraníes y dejaron a otras 25 personas heridas en el sector salud. Según consignó la OMS, estas agresiones complican aún más el acceso y la prestación de servicios médicos en zonas afectadas.

Tedros recordó que las normas del derecho humanitario exigen la protección de la atención médica, apuntando que los ataques contra instalaciones y personal sanitario constituyen una violación de estos principios internacionales. La OMS manifiesta que su labor actual consiste en trabajar junto a sus oficinas locales en los países impactados, evaluando el alcance de la situación y ofreciendo apoyo según la demanda de los estados miembros.

El organismo alertó que la amenaza nuclear representa un potencial riesgo regional que podría expansirse más allá de las fronteras inmediatas de Irán, dificultando tanto la ayuda como el control sanitario en toda la región. Según publicó la OMS, la suspensión de operaciones en Dubái afecta directamente la agilidad y eficacia de las respuestas humanitarias, ya que desde ese centro se coordinan insumos esenciales para emergencias.

Por su parte, Hannan Belghi, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, apuntó que la Organización mantiene una oficina en Irán, aunque hasta el momento no ha recibido solicitudes formales de suministros médicos específicos, ya que, conforme a su propia declaración, el sistema nacional de salud iraní estaría reteniendo estas peticiones. Belghi recalcó que continúan en estrecho contacto con las autoridades sanitarias tanto de Irán como del resto de los estados miembros de la región, a fin de garantizar el apoyo institucional que la situación requiere.

La guerra y los ataques recientes han aumentado el riesgo de crisis humanitarias y ponen presión sobre los sistemas sanitarios, en especial en Irán, donde el personal de salud afronta condiciones peligrosas. La OMS resalta la importancia de mantener canales de coordinación con los gobiernos y de responder a las necesidades emergentes pese a las limitaciones derivadas de la inseguridad regional. Según detalló el organismo, la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los acontecimientos será clave para contener el impacto sanitario en los próximos días y semanas.