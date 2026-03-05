La Junta Fiscal Europea advierte de dificultades en la aplicación de las nuevas reglas fiscales de la UE

El informe de la Junta Fiscal Europea identifica que España fue el único país de la eurozona que no presentó su proyecto de plan presupuestario para el año en curso dentro del plazo establecido, fijado para octubre de 2025. A pesar de ello, el análisis aclara que esta situación no determina la ausencia de medidas por parte del Gobierno español que puedan incidir en las finanzas públicas. El documento, al evaluar la ejecución de los planes fiscales nacionales y los proyectos presupuestarios previstos para 2026, examina las dificultades existentes en la interpretación y supervisión del nuevo marco de gobernanza económica comunitaria surgido tras la reforma adoptada por la Unión Europea en 2023.

Según reportó la Junta Fiscal Europea, entre los principales desafíos identificados se encuentra la interpretación de la cláusula nacional de escape, que permite a los Estados miembros realizar desviaciones temporales en su senda de gasto para destinar mayores recursos a defensa. El organismo independiente subraya que la Comisión Europea ha hecho un uso “extensivo” de esta disposición, posibilitando que aquellos países que hayan incrementado sus inversiones militares entre 2021 y 2024 aprovechen parte del margen generado para otros conceptos, como recortes fiscales o financiación de otras partidas, mientras se mantenga dentro de los límites autorizados de flexibilidad.

De acuerdo con el análisis publicado por la Junta Fiscal Europea, esta flexibilidad debería limitarse de forma estricta al aumento del gasto en defensa, con el objetivo de resguardar la viabilidad fiscal en el mediano plazo. El informe sostiene que permitir el uso del margen de maniobra en áreas distintas a la defensa podría dificultar el control del equilibrio presupuestario previsto por la UE.

El análisis de la Junta Fiscal Europea también aborda el modo en que Bruselas verifica el cumplimiento de las reglas fiscales, afirmando que el procedimiento se ha implementado de forma fundamentalmente “mecánica”. Esta aplicación automatizada puede generar obstáculos para interpretar correctamente los resultados, especialmente si no se acompaña de un análisis exhaustivo del contexto fiscal de cada país. En este sentido, la Junta advierte sobre la necesidad de contextualizar los resultados para evitar conclusiones equívocas sobre la adecuación de los planes presupuestarios nacionales.

España figura en la lista de Estados miembros que presentan riesgo de apartarse de la senda de gasto sugerida. Según consignó el informe, otros países en esta categoría son Croacia, Lituania y Eslovenia. Por otra parte, Malta y Países Bajos se ubican en una situación más grave, clasificados bajo el rango de “riesgo de incumplimiento material”, lo que implica serias dificultades para ajustarse a los parámetros comunitarios sobre disciplina fiscal.

El documento señala, de modo específico, una variación metodológica relevante introducida por la Comisión Europea para calcular el llamado “fiscal drag”, concepto que hace referencia al aumento automático de la recaudación tributaria que tiene lugar cuando los tramos del impuesto sobre la renta no se actualizan conforme a la inflación. Hasta el otoño de 2024, el enfoque comunitario consideraba la práctica concreta de cada Estado miembro en la actualización de los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). No obstante, con la aplicación de la nueva metodología, Bruselas pasa a suponer que todos los países indexan automáticamente dichos tramos a la inflación.

Este cambio, según detalla el informe de la Junta Fiscal Europea, puede alterar la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales en países donde la actualización de los tramos del IRPF según la inflación no es una costumbre consolidada. Entre los Estados afectados por esta modificación figuran España, Irlanda, Italia y Chipre. En el caso particular de España, el organismo independiente indica que, de emplearse una interpretación convencional de los efectos del “fiscal drag”, el indicador clave de control anual para 2026 superaría el límite del 0,3% del PIB. Esta situación podría llevar a cambiar la clasificación de España de “riesgo de incumplimiento” a “riesgo de incumplimiento material”.

El informe subraya que, si bien la nueva metodología aspira a homogeneizar los criterios de evaluación entre todos los miembros de la UE, existen diferencias sustanciales en la aplicación real de políticas fiscales en cada Estado. Estas particularidades, según explicó la Junta Fiscal Europea, dificultan el análisis uniforme del cumplimiento de las metas presupuestarias y pueden sesgar la comparación entre países.

En el repaso de la situación de España, la Junta Fiscal Europea destaca que, aunque la no presentación del proyecto presupuestario en el plazo previsto podría interpretarse como una debilidad de coordinación con los procesos comunitarios, esto no refleja necesariamente una falta de acción por parte de las autoridades españolas. El texto enfatiza que la evaluación de las políticas fiscales debe atender tanto al calendario formal de presentación de planes como al contenido de las medidas adoptadas.

Respecto a los efectos de las nuevas reglas fiscales, la Junta Fiscal Europea concluye que la actualización del marco regulatorio tras la reforma de 2023 representa un avance relevante en la búsqueda de mayor rigurosidad y previsibilidad en el control de los déficits y deudas públicas. Sin embargo, su implementación inicial revela efectos secundarios indeseados, especialmente en lo que respecta a la transparencia y a la precisión en la interpretación de los datos recabados por la Comisión.

En síntesis, el informe entregado por la Junta Fiscal Europea apunta a la necesidad de afinar las metodologías de supervisión, limitar la flexibilidad de los mecanismos de escape, y revisar los cambios metodológicos introducidos en la medición del “fiscal drag”. Tal como detalló el organismo, todos estos aspectos tienen impacto directo sobre las valoraciones de cumplimiento fiscal, especialmente en Estados como España y Malta donde las divergencias metodológicas y los plazos de entrega de documentación han generado dudas sobre la alineación de las políticas económicas nacionales con las directrices comunitarias.