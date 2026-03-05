Agencias

La Copa de África Femenina se retrasa hasta verano de este año

Guardar

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha anunciado este jueves el retraso de la Copa de África Femenina 2026, programada inicialmente del 17 de marzo al 3 de abril y que ahora debería disputarse del 25 de julio al 16 de agosto, con Marruecos como único país organizador.

"Tras las conversaciones entre la CAF y sus socios, la FIFA y otras partes interesadas, la CAF decidió reprogramar las fechas (...) para garantizar el éxito de esta importante competición femenina, teniendo en cuenta ciertas circunstancias imprevistas", informó la CAF en su página web.

La breve nota de prensa subrayó que "los preparativos están en marcha y todas las partes confían en su éxito". No obstante, los responsables del torneo tienen reciente las polémicas de la Copa de África masculina del pasado enero y tampoco ignoran las repercusiones organizativas a nivel internacional por el conflicto bélico en Oriente Medio.

EuropaPress

