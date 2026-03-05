Agencias

España elevará a la Comisión Europea evidencias técnicas contra Grok

Guardar

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, elevarán a la Comisión Europea "evidencias técnicas y documentales" para contribuir a su investigación sobre Grok en X, en concreto, sobre la difusión de imágenes sexualmente explícitas manipuladas, incluidos los contenidos que pueden constituir material de abuso sexual de menores.

Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este jueves, durante la firma de una declaración institucional y un convenio de colaboración junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el marco del acto 'Igualdad digital', celebrado con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo.

Según se desprende de la declaración institucional suscrita por ambos ministros, la AESIA "elevará la información disponible a la Comisión Europea y a la Oficina de de IA europea a fin de compartir evidencias técnicas y documentales para contribuir de forma eficiente a sus investigaciones en el contexto del procedimiento contra X y su asistente virtual Grok".

Al mismo tiempo, el documento recoge que el Instituto de las Mujeres elevará un informe sobre la situación en España sobre los "riesgos" de este asistente virtual. En concreto, advierte de que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres "ha recibido quejas vinculadas a las aplicaciones que como Grok transformaban imágenes de mujeres vestidas en representaciones sexualizadas son su consentimiento".

"Colaboración con Bruselas para los procedimientos que está siguiendo contra X y contra Grok. Todos sabemos lo que hoy está pasando. Hay personas que cogen vídeos de niñas, los suben a Grok y le piden que las desnuden", ha alertado el ministro Óscar López, durante el acto. "Hay empresas maravillosas en nuestro país que están utilizando la Inteligencia Artificial para investigar el Alzheimer o para usos sanitarios que son espectaculares, maravillosos, para eso tiene que ser la IA pero no para de desnudar a una niña de 13 años", ha insistido.

Por su parte, Redondo ha subrayado que "es un asunto grave" y ha apuntado que es "imprescindible poner límites, controles" porque actualmente "las reglas del juego están difusas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Google cede y cesa su disputa con Epic Games: reduce las comisiones y permite los pagos y aplicaciones de terceros

Google cede y cesa su

El Vino de Jerez destaca que EEUU es un destino de alto valor añadido y recuerda bajada en 2025 por aranceles

El sector vitivinícola de Cádiz alerta sobre la posible interrupción del intercambio comercial con Norteamérica tras las declaraciones de Trump, mientras resalta la importancia estratégica del mercado estadounidense y señala la inestabilidad derivada de las tensiones diplomáticas actuales

El Vino de Jerez destaca

Israel emite una "advertencia urgente" para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

Israel emite una "advertencia urgente"

Casi el 60% de las mujeres que apuestan en juegos online son menores de 35 años, según Consumo

El informe de la DGOJ alerta sobre un fuerte aumento de jugadoras jóvenes en plataformas digitales y destaca que el crecimiento femenino supera al masculino, aunque persiste una marcada presencia masculina entre los usuarios y grandes brechas de seguridad

Casi el 60% de las

Los Reyes inauguran la 45 edición de ARCO

Los Reyes inauguran la 45