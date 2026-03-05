España elevará a la Comisión Europea evidencias técnicas contra Grok

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, elevarán a la Comisión Europea "evidencias técnicas y documentales" para contribuir a su investigación sobre Grok en X, en concreto, sobre la difusión de imágenes sexualmente explícitas manipuladas, incluidos los contenidos que pueden constituir material de abuso sexual de menores.

Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este jueves, durante la firma de una declaración institucional y un convenio de colaboración junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el marco del acto 'Igualdad digital', celebrado con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo.

Según se desprende de la declaración institucional suscrita por ambos ministros, la AESIA "elevará la información disponible a la Comisión Europea y a la Oficina de de IA europea a fin de compartir evidencias técnicas y documentales para contribuir de forma eficiente a sus investigaciones en el contexto del procedimiento contra X y su asistente virtual Grok".

Al mismo tiempo, el documento recoge que el Instituto de las Mujeres elevará un informe sobre la situación en España sobre los "riesgos" de este asistente virtual. En concreto, advierte de que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres "ha recibido quejas vinculadas a las aplicaciones que como Grok transformaban imágenes de mujeres vestidas en representaciones sexualizadas son su consentimiento".

"Colaboración con Bruselas para los procedimientos que está siguiendo contra X y contra Grok. Todos sabemos lo que hoy está pasando. Hay personas que cogen vídeos de niñas, los suben a Grok y le piden que las desnuden", ha alertado el ministro Óscar López, durante el acto. "Hay empresas maravillosas en nuestro país que están utilizando la Inteligencia Artificial para investigar el Alzheimer o para usos sanitarios que son espectaculares, maravillosos, para eso tiene que ser la IA pero no para de desnudar a una niña de 13 años", ha insistido.

Por su parte, Redondo ha subrayado que "es un asunto grave" y ha apuntado que es "imprescindible poner límites, controles" porque actualmente "las reglas del juego están difusas".