El Senado de Brasil ratifica el acuerdo comercial UE-Mercosur

El decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva introduce un mecanismo que permite la adopción de salvaguardias para proteger a los productores nacionales de Brasil cuando el aumento de importaciones amparadas por el acuerdo cause o amenace con causar un daño grave en la industria local. Esta regulación, recogida por la Agencia Brasil, también prevé que estas medidas puedan trasladarse tanto al sector industrial como al agrícola y permite la suspensión de los beneficios arancelarios negociados en el tratado si así lo requiere la protección del mercado interno. La Cámara de Comercio Exterior tendrá la responsabilidad de decidir acerca de la activación de estas salvaguardias, mientras que tanto la industria como la Secretaría de Comercio Exterior podrán solicitar investigaciones específicas sobre el impacto de las importaciones dentro del marco del acuerdo.

El Senado de Brasil ratificó este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, un paso que sigue a la aprobación previa de la Cámara de Diputados y a la de los parlamentos de Buenos Aires y Montevideo, según informó la Agencia Brasil. El Congreso paraguayo y las instituciones europeas aún no han completado la ratificación, aunque Bruselas ya ha anunciado el inicio del proceso para aplicar provisionalmente el tratado, reportó el mismo medio.

El acuerdo establece la formación de una zona de libre comercio que abarca a más de 720 millones de habitantes y contempla una reducción gradual de aranceles, detalló la Agencia Brasil. El Mercosur realizará una rebaja del 91% a los gravámenes para productos europeos en un plazo de quince años, mientras que Bruselas disminuirá en un 95% los aranceles para las exportaciones del bloque sudamericano en un período de doce años.

El proceso parlamentario de Brasil está a solo un paso de completarse, pues falta únicamente la promulgación del acuerdo por parte del presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, para que los mecanismos previstos empiecen a operar en el país. La Agencia Brasil informó que, con esta ratificación y las de Argentina y Uruguay, el lado latinoamericano del tratado estaría casi completo, restando únicamente la confirmación final del Congreso de Paraguay.

Desde el punto de vista europeo, aunque el proceso en Bruselas aún no ha concluido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó recientemente el inicio de los trámites para aplicar el acuerdo en forma provisional, según consignó la Agencia Brasil.

El tratado presta especial atención a la protección de los sectores productivos nacionales frente a posibles efectos adversos de la liberalización comercial. El decreto presidencial brasileño especifica que la salvaguardia podrá implementarse cuando las condiciones del mercado muestren incrementos significativos de importaciones que puedan comprometer la estabilidad de los sectores afectados. Además, regula que la decisión de establecer una salvaguardia recaerá en la Cámara de Comercio Exterior, y detalla que su aplicación podrá derivar en la suspensión temporal de los beneficios arancelarios acordados entre las partes.

El documento publicado por el Ejecutivo brasileño subraya que, ante condiciones excepcionales, también la Secretaría de Comercio Exterior tendrá capacidad de iniciar investigaciones de salvaguardias bilaterales, siempre respetando los procedimientos establecidos. El objetivo de estos mecanismos es mitigar cualquier daño severo a la industria local que pudiera derivarse de los flujos comerciales fomentados por el acuerdo.

La Agencia Brasil remarcó que la ratificación brasileña se produce en un contexto de avances desiguales entre los países integrantes del Mercosur y la Unión Europea. Montevideo y Buenos Aires ya finalizaron sus trámites legislativos, mientras que Paraguay y Bruselas mantienen abiertos sus respectivos procesos. A pesar de estas diferencias, tanto representantes latinoamericanos como europeos han manifestado voluntad de avanzar hacia la implementación total del tratado.

Este acuerdo de libre comercio representa uno de los tratados internacionales más amplios firmados por ambas regiones, abarcando cuestiones arancelarias, salvaguardias y procedimientos para posibles revisiones o suspensiones de beneficios, en función de las condiciones del mercado. Según el texto difundido por la Agencia Brasil, el instrumento busca la integración de mercados y la reducción de barreras al comercio, al tiempo que ofrece recursos legales para responder ante impactos negativos sobre la producción nacional.

El acompañamiento parlamentario registrado en Brasil refleja una tendencia de apoyo mayoritario entre los países del Cono Sur, aunque el tratado todavía requiere completar su recorrido institucional tanto en Paraguay como en la propia Unión Europea. Una vez promulgado por el presidente del Congreso brasileño, el acuerdo estará en condiciones de entrar en vigor en el país e iniciar su fase de implementación concreta, concluyó la Agencia Brasil en su cobertura sobre el proceso.