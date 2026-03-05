El Ibex 35 abre con una leve subida del 0,05% y se acerca a los 17.500 puntos, con el crudo y el gas al alza

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con un ligero repunte del 0,05%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.496,4 puntos a las 9.00 horas, en un contexto que sigue marcado por el conflicto abierto en Oriente Próximo entre Estados Unidos, Israel e Irán desde el pasado sábado.

No obstante, pasados unos minutos de las 9.00 horas, el índice se daba la vuelta y se dejaba un 0,46%, hasta los 17.407 puntos.

En este escenario de incertidumbre, el Tesoro Público español prevé colocar hoy en los mercados entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros en cuatro referencias distintas de deuda a medio y largo plazo.

Asimismo, este jueves se ha conocido que el Índice General de Producción Industrial (IPI) de España bajó un 2,7% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa casi seis puntos inferior a la de diciembre, con lo que pone fin a siete meses consecutivos de ascensos y registra su mayor caída interanual desde abril de 2025, cuando retrocedió un 5,7%.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a IAG (-1,67%), Arcelormittal (-1,59%) y Sacyr (-1,17%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Repsol (+2,93%) --que prosigue así su rally alcista-- y Grifols (+1,37%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 0,5% para París, del 0,3% para Londres, del 0,6% para Fráncfort y del 0,7% para Milán.

En esta coyuntura, influida por una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 3,03%, hasta los 83,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 3,38%, hasta los 77,1 dólares.

El precio del gas en el mercado holandés, de referencia para Europa, avanzaba en la apertura de las Bolsas europeas un 8,82%, hasta 53,1 euros por megavatio/hora.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1611 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años subía al 3,241%.