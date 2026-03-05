AM-Robles carga contra el PP por asegurar que dijo a EEUU que "está con Trump": "Insolidarios, debería darles vergüenza"

Agencias

Robles carga contra el PP por asegurar que dijo a EEUU que "está con Trump": "Insolidarios, debería darles vergüenza"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido este jueves contra el PP por asegurar los 'populares' que dijo al embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, que ella "está con Donald Trump" en el marco de la ofensiva contra Irán. "El PP es insolidario con España, debería darles vergüenza", ha dicho.

El PP ha compartido en su cuenta de la red social X (antes Twitter) un vídeo de recursos previos a la reunión que Robles y León mantuvieron el miércoles en la sede del Ministerio de Defensa asegurando que la ministra dice: "No, no. Yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí la gente (...)". El Ministerio de Defensa tilda de "falsa" esa afirmación y matiza a Europa Press que la titular del ministerio dijo que "estaba cómoda" con la temperatura de la sala.

En una entrevista concedida a 'Mañaneros 360', recogida por Europa Press, la ministra ha negado la mayor y ha insistido en que transmitió al representante de Washington "su posición y la del Gobierno de España, sin matices, absolutamente rotunda y con la convicción ética de qué es lo correcto". Esto es, su oposición al ataque contra Teherán y su rechazo a prestar apoyo militar a través del uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz).

POLÍTICA "DE VUELO BAJO"

"Todo lo demás, como siempre, es que el PP es insolidario con España", ha indicado Robles, incidiendo en que hacer "este tipo de política en un contexto como el que estamos viviendo debería darles vergüenza".

Requerida por si es pertinente que el Gobierno y el partido líder de la oposición no despachen sobre decisiones de calado en el ámbito de política exterior, Robles ha afirmado que el PP "nunca ha querido hacer de la defensa una política de Estado", una postura que ella considera "equivocada".

"Se equivocan porque al final lo que hace grande a un país es el estar unido y al vuelo bajo como el que tienen en este momento ni siquiera sacan una rentabilidad", ha rematado.

MONCLOA HABLA DE "MANIPULACIÓN"

Posteriormente, fuentes de La Moncloa han rechazado la "manipulación" de las palabras de Robles y han desmentido "categóricamente" la "interpretación espuria y sesgada" que ha hecho el PP, aunque no ha mencionado al partido directamente. "Basta escuchar el contexto de la conversación para comprobarlo", han añadido.

Las mismas fuentes consideran que la manipulación de una conversación que tildan de "circunstancial y de cortesía" para convertirla "en categoría política" es "algo más que mentir", y concluyen que "retrata a quien lo hace y describe perfectamente su falta de solvencia, posición y argumentos ante la actual coyuntura internacional".

