La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) mantiene un registro actualizado que sitúa el número de residentes en el campamento de Bedawi en aproximadamente 23.000 personas, con datos correspondientes a diciembre de 2023. Este asentamiento, localizado cerca de la localidad de Bedawi, en la zona costera del norte de Líbano, fue fundado en 1955 para albergar a refugiados palestinos. En este contexto, un bombardeo israelí impactó en un apartamento residencial dentro del campamento, provocando víctimas mortales y heridos. Según informó la agencia de noticias libanesa NNA, la cifra oficial confirmada por el Ministerio de Sanidad libanés asciende a al menos dos fallecidos y una persona herida.

El Ministerio de Sanidad libanés denunció el ataque a través de un comunicado difundido por la agencia NNA, calificando la acción como una agresión del Ejército israelí dirigida al apartamento dentro del asentamiento de Bedawi. Los detalles precisados por NNA apuntan a que el bombardeo ocurrió en la ciudad de Trípoli, al norte de Líbano, y tuvo como objetivo un área densamente poblada por refugiados palestinos. Se trata de una de las comunidades con mayor concentración de población desplazada en la región.

De acuerdo con la cobertura de la agencia NNA y las confirmaciones proporcionadas por Naciones Unidas, las víctimas pertenecían al colectivo de habitantes del campamento, que desde su creación ha gestionado condiciones de alta vulnerabilidad social. Las autoridades libanesas divulgaron que, tras el impacto, los equipos de emergencia y personal sanitario acudieron a la zona para asistir a los afectados y evaluar los daños materiales y humanos derivados del bombardeo.

Tal como detalló NNA, Bedawi figura entre los campos de refugiados palestinos más antiguos de Líbano y funciona bajo la administración humanitaria de la UNRWA, que supervisa el acceso a servicios básicos y la protección de los residentes. La densidad poblacional y la infraestructura precaria de estos asentamientos complican la respuesta ante situaciones de violencia o ataques armados, debido a la limitada capacidad de evacuación y la vulnerabilidad de los residentes, según reportes reiterados de organizaciones internacionales.

El Ministerio de Sanidad libanés divulgó que las autoridades continúan recabando información sobre el episodio y el estado de los heridos, mientras se llevan a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias del bombardeo. La noticia ha generado preocupación entre los organismos internacionales que operan en la zona, dado el impacto sobre una población desplazada y el aumento de la tensión en el norte del país.

NNA también consignó declaraciones de cuerpos de seguridad locales y personal sanitario que alertaron sobre la eventualidad de nuevas víctimas dado el carácter habitacional de la zona alcanzada por el bombardeo. Por su parte, la UNRWA señaló que el campamento de Bedawi mantiene una población estable desde su establecimiento, y que los residentes cuentan principalmente con la ayuda internacional para cubrir sus necesidades básicas, incluidos servicios de salud y educación.

El medio NNA resaltó que el ataque incrementa la presión sobre la infraestructura humanitaria de la zona y complica los intentos de garantizar seguridad para los refugiados. Agentes de organismos internacionales y cuerpos diplomáticos han manifestado preocupación ante posibles repercusiones en el bienestar de los desplazados palestinos en Líbano y en la estabilidad de la región norte del país.

El bombardeo contra el campamento de Bedawi ocurre en un momento de creciente tensión entre Israel y diversas facciones activas en el norte de Líbano. Fuentes oficiales consultadas por NNA no descartan variaciones en la cifra de víctimas a medida que se actualizan los reportes de los servicios médicos y de emergencia. La agencia de noticias subraya que los organismos multilaterales monitorean la evolución de la situación para adaptar su respuesta humanitaria y apoyo a la población afectada.