Vicepresidente de la CE avisa a Trump: La amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra la Unión Europea

La reacción institucional europea ante la amenaza de romper relaciones comerciales con España, formulada desde la Casa Blanca, se centró en la competencia exclusiva del bloque sobre acuerdos comerciales internacionales y en la advertencia de que cualquier medida dirigida contra un Estado miembro afectaría a la Unión Europea en su conjunto. Según informó el medio, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, enfatizó en una rueda de prensa en Bruselas que el respaldo a España se limita al ámbito económico, diferenciando la política comercial, que compete a la Unión, de los asuntos de defensa, considerados dominio de cada país.

De acuerdo con la información publicada, Séjourné señaló: “Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea", refiriéndose a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció su intención de romper lazos con España tras la negativa española a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para una eventual ofensiva en Irán. El dirigente comunitario relacionó esta situación con episodios previos, como la presión ejercida por la Casa Blanca sobre Estados miembros por su participación en maniobras militares en Groenlandia junto a Dinamarca. Además, subrayó que la Unión mantiene una postura unificada ante este tipo de desafíos.

Tal como consignó la fuente, la Comisión Europea, a través de su portavoz de Comercio, Olof Gill, ya había transmitido "plena solidaridad" hacia España, comunicando la disposición del Ejecutivo comunitario para responder en caso de que la amenaza se materializara. Gill declaró: “Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”. Añadió, además, que la Comisión “garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea” y reiteró la intención de seguir promoviendo relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y equilibradas.

El medio reportó que Bruselas ya había instado a Washington, tras conocerse las palabras de Trump el martes, a cumplir los compromisos del acuerdo alcanzado en el verano anterior por el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ese pacto, cerrado en Escocia el pasado julio, puso fin a una serie de disputas arancelarias, estableciendo un máximo de 15% para los gravámenes estadounidenses sobre las importaciones europeas, a cambio de que la Unión Europea renunciara a represalias adicionales.

El portavoz comunitario indicó que "el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso", para luego advertir que garantizar esa relación resulta más relevante que nunca en el contexto internacional actual. Gill recordó también que la Declaración Conjunta acordada en julio marcó un avance notable en materia comercial y expresó que la Comisión “espera que Estados Unidos cumpla plenamente los compromisos asumidos”.

Según publicó el mismo medio, Donald Trump expresó el martes desde el Despacho Oval, durante una comparecencia junto al canciller alemán, Friedrich Merz: “España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”. Trump calificó la negativa española a permitir el uso de las bases para intervenir en Irán como una postura “poco amistosa” y sostuvo que, a su juicio, España es “el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5%” de gasto militar sobre el PIB y que “de hecho no pagan ni siquiera el 2%”. El presidente de Estados Unidos reafirmó la posición de su administración, declarando: “Vamos a cortar todo el comercio”, y argumentó que Washington “tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España”.

El canciller alemán, según reportó la publicación, evitó pronunciarse sobre la amenaza directa contra España aunque destacó que los aliados de la OTAN se encuentran “convenciendo” a España de que incremente su inversión en defensa hasta el 3% o 3,5% del PIB, en línea con los compromisos de la Alianza Atlántica.

La fuente detalló además que Stéphane Séjourné reiteró que la política comercial corresponde formalmente a la Unión Europea y, por tanto, cualquier decisión unilateral que pretenda afectar a un socio comunitario implica a la totalidad del bloque. Subrayó que las demandas estadounidenses relativas a defensa operan en una esfera distinta, tratándose de un asunto interno de cada Estado, donde cada país establece su propia política y mantiene debates soberanos sobre el tema.

La postura de Bruselas, según informó el medio, se articula en defensa de la integridad del mercado único europeo y persigue transmitir que cualquier acción que busque fracturar las relaciones comerciales con un miembro implica una respuesta coordinada de los Veintisiete. Por otra parte, la Comisión mantiene abierta la vía del diálogo transatlántico, reiterando la importancia que otorga a la cooperación estable con Estados Unidos.

Estas declaraciones y advertencias reflejan el respaldo institucional a España dentro del contexto comunitario y consolidan la tesis de que el bloque europeo respondería de forma colectiva ante cualquier intento de presión económica unilateral desde Estados Unidos.