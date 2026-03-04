Sergio Vargas se suma al cartel del 'Tenerife Cook Music Fest'

El cantante dominicano Sergio Vargas, conocido como “El negrito de Villa”, cerrará la próxima edición del 'Tenerife Cook Music Fest' tras una prolongada ausencia en los escenarios canarios. De acuerdo con la información publicada por la organización y difundida por diversos medios, su actuación tendrá lugar el sábado 18 de julio, fecha en la que se celebrará la clausura del festival en Tenerife.

Según informó la organización del Tenerife Cook Music Fest, la incorporación de Vargas responde al empeño del evento por combinar la excelencia musical con el arraigo cultural, en esta ocasión a través del merengue. El cartel oficial añade que la presencia del artista dominicano garantiza el nivel artístico que ha caracterizado al festival, subrayando la apuesta por figuras relevantes dentro del panorama internacional.

Tal como publicó la organización en una nota, el regreso de Sergio Vargas marca su retorno a Canarias, tras años sin participar en espectáculos en las islas. La noticia fue recibida por los seguidores del merengue debido a la trayectoria del intérprete, que ha sido pieza fundamental en la proyección de la música dominicana fuera de su país. Originario de Villa Altagracia, Vargas inició su carrera en la década de 1980, participando en agrupaciones como Los Hijos del Rey. Posteriormente, consolidó su camino como solista.

El medio especializado en eventos culturales detalló que el 'Negrito de Villa' ha sido reconocido con dos premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de Merengue/Bachata, lo que lo posiciona como un referente internacional del género. Entre sus temas más conocidos se encuentran “La ventanita”, “Dile” y “Ni tú ni yo”, canciones que han contribuido a insertar el merengue y la cultura dominicana en la escena musical global.

El festival incluyó en su comunicación oficial la relevancia del artista tanto en la adaptación del merengue de orquesta como en su versatilidad para interpretar baladas y boleros, capacidades que han ampliado su público más allá del ámbito dominicano. El impacto de Vargas no se limita al ámbito musical, ya que, según consignó la organización, su actuación fortalecerá la proyección internacional que el Tenerife Cook Music Fest busca consolidar.

En ediciones anteriores, el Tenerife Cook Music Fest ha presentado artistas de diversos géneros y nacionalidades, pero la inclusión de Sergio Vargas apunta directamente a fortalecer el vínculo con el público latino y a reforzar el papel de la música tropical en la programación de los festivales europeos. Además, la organización resaltó que la clausura con el intérprete dominicano responde a una estrategia de atraer tanto a residentes como a visitantes interesados en la música latina.

La trayectoria de Sergio Vargas, desde sus inicios en agrupaciones destacadas hasta su consagración individual, ha estado marcada por la obtención de galardones y una influencia constante en la música del Caribe. La organización del festival subrayó que su regreso a Canarias después de varios años constituye uno de los momentos centrales de esta edición.

Según lo reportado por los organizadores del evento, el 'Tenerife Cook Music Fest' mantiene su compromiso con la difusión de la diversidad musical y cultural en sus ediciones anuales. Con la suma de Sergio Vargas al cartel, el festival refuerza su posición como espacio de encuentro entre diferentes expresiones culturales, consolidando su identidad como uno de los eventos de referencia en el calendario musical de Tenerife.