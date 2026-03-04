San Juan de Dios España nombra como director general a Josep Pifarré

El proceso de transición en la dirección de San Juan de Dios España contará con medidas destinadas a asegurar la normalidad en todos los ámbitos de la institución, mientras se consolida el relevo entre Juan José Afonso y el nuevo director general, Josep Pifarré. Según detalló San Juan de Dios España, la designación de Pifarré responde a una nueva etapa para la organización, que busca fortalecer su modelo asistencial e impulsar proyectos de innovación y atención a retos emergentes en el sector sanitario y social.

De acuerdo con la información publicada por San Juan de Dios España, el nombramiento de Josep Pifarré se anunció tras la reciente celebración del Capítulo Provincial, realizada del 16 al 20 de febrero. Bajo el lema “Ampliar la Hospitalidad en un mundo cambiante”, en la asamblea se definieron las principales líneas estratégicas de la organización para los próximos años, centradas en la evolución del modelo institucional, el desarrollo del esquema jurídico y de gobierno, así como la atención a nuevas necesidades de la población.

Josep Pifarré, quien hasta ahora ocupaba el puesto de director asistencial corporativo dentro de la institución, asume la dirección general en reemplazo de Juan José Afonso, que desempeñó el cargo durante los últimos cuatro años. El medio recogió que el nuevo responsable máximo posee una amplia formación. Es doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría, licenciado en Psicología y graduado en Filosofía, además de contar con másteres en Bioética y Derecho y en Dirección de Empresas. A lo largo de su trayectoria profesional, Pifarré integró la atención clínica, la docencia y la labor investigadora en distintas entidades sanitarias.

Tal como publicó San Juan de Dios España, Pifarré ejerció desde 2022 como director asistencial, impulsando la coordinación y continuidad de cuidados en toda la institución. Su experiencia en cargos de gestión previos abarca su paso como gerente de la región sanitaria de Lleida en el Servei Català de la Salut, director de salud mental en GSS-Hospital Universitario de Santa María de Lleida, y director médico de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

La institución ha precisado que la actividad docente e investigadora de Pifarré se enfocó en salud mental y bioética, tanto en la Universidad de Lleida como en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Además, está acreditado como profesor titular por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y como investigador de referencia por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. También formó parte de juntas y órganos de gestión en diversas entidades médicas y bioéticas en Cataluña.

El superior provincial de la Orden en España, Jesús Etayo, manifestó que la llegada de Pifarré a la dirección general posibilitará avanzar en la integración y modernización de la institución, con el objetivo de responder a las nuevas exigencias de carácter sanitario y social. Según destacó el propio Pifarré en declaraciones recogidas por San Juan de Dios España, el proceso de transformación de la entidad comenzó en 2021 con la unificación de la Provincia. Este proceso tiene como meta la adaptación a las prioridades y desafíos de una sociedad en continuo cambio, manteniendo siempre como prioridad a las personas más vulnerables.

San Juan de Dios España ha informado que la entrega de responsabilidades al nuevo director se realizará según un plan que garantice la estabilidad y continuidad de los servicios y proyectos activos, reforzando el compromiso de la organización con sus valores y objetivos estratégicos.