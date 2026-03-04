Ocho CCAA y Ceuta están hoy en aviso por viento, olas y lluvia, con Andalucía y Canarias en nivel naranja

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a la posibilidad de fuertes acumulaciones de lluvia en la zona del Estrecho durante la jornada actual. Además, la calima tendrá presencia en la Península y Baleares, y podría llegar a las Islas Canarias orientales, afectando la visibilidad y la calidad del aire. En este contexto, ocho comunidades autónomas y Ceuta cuentan con alertas activas por fenómenos adversos relacionados con viento, oleaje, lluvias y tormentas.

Según informó la AEMET, el paso de la borrasca Regina provocará una situación de inestabilidad en la mayor parte del territorio español. Andalucía y Canarias figuran entre las zonas bajo riesgo elevado, señaladas con nivel naranja por la suma de potenciales impactos. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han recibido advertencias naranjas por fuerte oleaje. Paralelamente, se han emitido avisos de viento para Almería, Albacete, Cuenca, el Altiplano de Murcia, Campo de Cartagena y Mazarrón, Alicante, así como para varias islas canarias incluidas La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

La autoridad meteorológica española ha detallado que, fuera de los pronósticos de viento, continúan vigentes los avisos de oleaje fuerte para Almería, Barcelona, Tarragona, Alicante y otras islas del archipiélago canario como La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. La combinación de estos fenómenos representa un desafío para las autoridades locales y obliga a vigilar de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las zonas bajo impacto meteorológico no solo se limitan a vientos y olas. AEMET advirtió sobre precipitaciones y tormentas que afectarán distintas provincias andaluzas —Almería, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla y Málaga— además de Albacete, Ciudad Real, Granada, la Sierra de Madrid y Ceuta. El organismo estatal ha señalado que los chubascos, con origen en el sur peninsular, avanzarán hacia el norte y estarán acompañados de tormentas, granizo ocasional y, posiblemente, una intensidad notable en Andalucía, Castilla-La Mancha y áreas de la Comunidad de Madrid; tampoco descarta incidencia en Extremadura.

De acuerdo con lo publicado por la AEMET, la nubosidad dominará los cielos sobre todo en la mitad sureste peninsular, mientras que en el resto predominarán cielos menos cubiertos que tenderán a nublarse con el transcurso del día, salvo en el Cantábrico y el noroeste, donde se esperan menos variaciones. Respecto a las precipitaciones, el organismo meteorológico prevé que la mayor parte ocurra en el sur y la fachada oriental, aunque el Pirineo también podría verse afectado.

En la descripción de la situación para los archipiélagos, la AEMET indicó que Baleares experimentará cielos con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos ocasionales, mientras que en Canarias las precipitaciones serán más frecuentes e intensas, especialmente en el norte de las islas y en las orientales, donde no se descartan episodios localmente fuertes y tormentosos. Las previsiones incluyen la probabilidad de nevadas por encima de 1800 a 2000 metros tanto en Canarias como en el sureste peninsular. En el Pirineo se pronostican heladas leves.

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del sur peninsular, con caídas especialmente notorias en Andalucía. La AEMET precisó que también bajarán las mínimas en el tercio sur de la península y en zonas de la meseta próximas al Sistema Central, mientras que ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo. En otras regiones, las variaciones de temperatura serán menos significativas.

En cuanto al viento, el organismo meteorológico reportó que predominarán los vientos del norte, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy intensas en Canarias y zonas de la fachada oriental peninsular, que posteriormente tenderán a disminuir conforme avance la jornada. El este será la dirección dominante en el resto del país, presentando fuerza moderada en Baleares, la meseta Sur, la mitad oriental y costas peninsulares; destaca la posibilidad de que se registren rachas muy fuertes en el tercio sureste.

A consecuencia de estas condiciones, el entorno de la Ibérica y el alto Ebro reportan la presencia de bancos de niebla. Esta combinación de meteoros crea complicaciones para el tráfico terrestre y el seguimiento de las actividades cotidianas. Las autoridades recomiendan atención a la información actualizada ante la probabilidad de que las condiciones cambien rápidamente, según remarcó la AEMET.

El seguimiento de la borrasca Regina continúa, mientras se mantienen las alertas y el despliegue de dispositivos de prevención ante el riesgo elevado por lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y mar de fondo en numerosas zonas del país.