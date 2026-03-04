La Fiscalía cubana ordena prisión provisional para seis personas por el "intento de infiltración" desde EEUU

Las autoridades cubanas reportaron que, tras un enfrentamiento armado con una embarcación con matrícula del estado de Florida en aguas próximas al canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, en la provincia de Villa Clara, cuatro tripulantes fallecieron y seis resultaron heridos. El Ministerio del Interior de Cuba detalló que el incidente ocurrió a finales de febrero, cuando la nave se situó aproximadamente a una milla náutica de la costa norte. La Fiscalía de Cuba, en un comunicado publicado a través de redes sociales y citado por diversos medios internacionales, anunció este martes el envío de estos seis individuos a prisión provisional por su presunta implicación en un intento de infiltración desde territorio estadounidense.

Según indicó la Fiscalía cubana, los detenidos enfrentan cargos conforme al Código Penal nacional relacionados con delitos de “terrorismo”. El organismo no ofreció información adicional sobre el estado actual del proceso judicial, los detalles de la instrucción de cargos o las identidades de los acusados. Tal como publicó el medio Europa Press, la orden de prisión provisional se emitió tras las primeras actuaciones procesales y como parte de las medidas adoptadas en respuesta al incidente.

El Ministerio del Interior informó que, el pasado 25 de febrero, los integrantes de la embarcación de Florida intentaron ingresar a la isla. Cuando una unidad de Tropas Guardafronteras cubanas abordó la nave para realizar una identificación de sus ocupantes, recibió disparos provenientes de los tripulantes estadounidenses. Como resultado del intercambio de disparos, cuatro personas que se encontraban en la lancha murieron y seis sobrevivientes fueron inmediatamente detenidos y recibieron atención médica debido a las lesiones sufridas.

De acuerdo con el comunicado citado por Europa Press, durante el enfrentamiento, el comandante de la embarcación cubana fue herido por disparos provenientes de la lancha, lo que contribuyó a desencadenar la respuesta armada de las fuerzas cubanas. Las autoridades isleñas consideran que el ingreso no autorizado desde Estados Unidos constituye un evento calificado, según la acusación, como un intento de infiltración con posibles objetivos contrarios a la seguridad del país, bajo la tipificación de terrorismo que establece la ley penal vigente en Cuba.

La Fiscalía detalló que la orden de prisión provisional para los seis implicados respondió a los hechos reportados por los organismos de seguridad, aunque no hizo públicas pruebas específicas ni detalló las actuaciones posteriores a la detención. El comunicado circulado en redes subraya que el procedimiento y la acusación se encuentran en etapa inicial, y que la prisión preventiva es una medida cautelar conforme a la gravedad de los hechos.

El Ministerio del Interior de Cuba, en su primera comunicación sobre el incidente, resaltó que la embarcación proveniente de Florida había incursionado en aguas territoriales de forma irregular y que el uso de armas de fuego por parte de los ocupantes generó una amenaza inmediata a la integridad de los cuerpos de guardafronteras. Por su parte, las autoridades cubanas no ofrecieron detalles sobre los posibles motivos o filiación de los implicados, ni sobre si existirían conexiones con organizaciones externas o antecedentes penales previos.

Este suceso se enmarca en el contexto de una política de seguridad reforzada en las fronteras marítimas cubanas, que el Gobierno de la isla ha defendido argumentando riesgos de intentos de incursión armada o actividades ilícitas conexas. El medio Europa Press consignó que la legislación cubana contempla sanciones severas para quienes participen en acciones calificadas como amenazas a la seguridad del Estado, particularmente cuando se emplean armas o se produce violencia contra funcionarios públicos.

El comunicado oficial enfatiza la decisión de las autoridades cubanas de proseguir con los procedimientos judiciales pertinentes en correspondencia con los cargos de terrorismo ya formulados, manteniendo a los seis detenidos bajo régimen de prisión provisional mientras avanza la investigación y se recopilan las pruebas necesarias para la continuación del proceso penal.

La noticia se conoce mientras la situación bilateral entre Cuba y Estados Unidos sigue caracterizándose por tensiones y episodios esporádicos relacionados con migración y seguridad fronteriza, aunque hasta el momento las autoridades cubanas circunscriben estos hechos a una violación de sus leyes nacionales, de acuerdo con lo difundido por Europa Press.